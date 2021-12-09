В Уфе рассказали, что грозит нарушителям масочного режима в автобусах

В Башкортостане проходят рейды в общественном транспорте. Контролирующие органы ловят пассажиров без масок. Напомним, в начале недели Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Гражданам без средства индивидуальной защиты откажут в проезде.
Этого мужчину водитель уже мог попросить покинуть автобус. От проверяющих лица пытаются скрыть не за маской, а за сидениями или воротом курток. Но чего ждать от пассажиров, если некоторые водители сами игнорируют правила? Но дурной пример, как оказалось, не заразителен. Все пассажиры автобуса в масках. А некоторые водители пытаются включить смекалку и проскочить мимо проверяющих, прикрыв лица руками. Но это единичные случаи.
Перевозчики теперь могут отказать пассажирам в обслуживании. Граждане без масок в салон не допускаются. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внёс глава республики Радий Хабиров.
Также перевозчикам нужно оптимизировать график движения так, чтобы пассажиры могли соблюдать социальную дистанцию. В общественном транспорте и в такси не реже двух раз в сутки должна проходить обработка салона. Перевозчики надеются, что новые ограничения не приведут к конфликтам между кондукторами и пассажирами.
Если же пассажир зайдёт в салон без маски, то эта поездка в автобусе может стать самой дорогой в его жизни. Помимо билета придется оплатить и штраф от 15 до 40 тысяч рублей.