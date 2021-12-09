В Уфе рассказали, что грозит нарушителям масочного режима в автобусах

В Башкортостане проходят рейды в общественном транспорте. Контролирующие органы ловят пассажиров без масок. Напомним, в начале недели Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Гражданам без средства индивидуальной защиты откажут в проезде.

Этого мужчину водитель уже мог попросить покинуть автобус. От проверяющих лица пытаются скрыть не за маской, а за сидениями или воротом курток. Но чего ждать от пассажиров, если некоторые водители сами игнорируют правила? Но дурной пример, как оказалось, не заразителен. Все пассажиры автобуса в масках. А некоторые водители пытаются включить смекалку и проскочить мимо проверяющих, прикрыв лица руками. Но это единичные случаи.

Видно, что люди становятся более ответственными, надевают маски. Мы стоим на защите вашего здоровья, ваших прав. Эти меры направлены на сохранение вашей жизни.

Вадим Баглай, ведущий специалист-эксперт сектора по контролю в сфере транспорта Министерства транспорта и дорожного строительства Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе рассказали, что грозит нарушителям масочного режима в автобусах

Перевозчики теперь могут отказать пассажирам в обслуживании. Граждане без масок в салон не допускаются. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внёс глава республики Радий Хабиров.

Кондуктор может вызвать полицию или Росгвардию. Пассажирам рекомендуется пользоваться безналичным расчетом, обрабатывать руки антисептиком, не трогать лицо и глаза.

Анастасия Рябченко, специалист-эксперт отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

Также перевозчикам нужно оптимизировать график движения так, чтобы пассажиры могли соблюдать социальную дистанцию. В общественном транспорте и в такси не реже двух раз в сутки должна проходить обработка салона. Перевозчики надеются, что новые ограничения не приведут к конфликтам между кондукторами и пассажирами.

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Проводим инструктаж, чтобы кондукторы успокаивали пассажиров, сами спокойно просили надеть маску. Надеемся на взаимопонимание.

Вадим Сенцов, директор УПАТП №3 филиал ГУП «Башавтотранс»

Если же пассажир зайдёт в салон без маски, то эта поездка в автобусе может стать самой дорогой в его жизни. Помимо билета придется оплатить и штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

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