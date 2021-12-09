В Уфе рассказали, что грозит нарушителям масочного режима в автобусах

Видно, что люди становятся более ответственными, надевают маски. Мы стоим на защите вашего здоровья, ваших прав. Эти меры направлены на сохранение вашей жизни.

Вадим Баглай, ведущий специалист-эксперт сектора по контролю в сфере транспорта Министерства транспорта и дорожного строительства Республики Башкортостан