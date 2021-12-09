Травматологи предупреждают жителей Башкирии об опасности

Травмоопасный сезон. Всё больше людей обращаются в медучреждения республики с ушибами и переломами после падения на улице. В зоне риска – пожилые люди и дети. Опасность представляет не только гололёд. О чем предупреждают врачи-травматологи и где увеличивается риск получить увечья?

Вместо традиционных санок родители всё чаще покупают своим детям тюбинги. Они мягче, легче и быстрее. Вот в этом и заключается главная опасность. Плюшку, летящую с горы, остановить практически невозможно. Дети с переломами после катания уже поступают в больницы.

Травмы при катании на тюбинге очень тяжелые. Наиболее частые – это травмы головы, потому что ударяются головой при падении. На втором месте травмы конечностей, которые находятся за пределами тюбинга, переломы, ушибы сильные, кровоизлияния в мягкие ткани. И травмы позвоночника. В некоторых случаях даже приходится оперировать. Тимур Псянчин, заведующий травматолого-ортопедическим отделением РДКБ

Не пустует и травмпункт Детской республиканской больницы. Маленьких пациентов тут принимают круглосуточно. И всё чаще – с последствиями падений на улице.

Обращения каждый день есть. Падения на улице, падения в школе и после школы на детских игровых площадках. Травмы и состояние у некоторых детей бывают тяжелыми. Нужен родительский контроль, а они на детей внимания не обращают. Али Аль-Хаддад, врач травматолог-ортопед

В зоне риска не только дети, но и пожилые. Удержаться на гололеде шансов у них меньше всего.

Конечно, скользко. Иногда ходишь, как пингвин, еле-еле передвигаешься, потому что боишься лишний раз что-то сделать и упасть. Я не знаю, как бабушки двигаются, это просто опасно. Безусловно, скользко. Ладно, хоть песочком немного посыпали. Я понимаю, что погода меняется, обстановка такая. Мы молодые, можем как-то сгруппироваться, если что. А пожилые как? Чуть что – сразу перелом и травмпункт. Наиль Габбасов и Надежда Краснова, жители г. Уфы