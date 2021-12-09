Травматологи предупреждают жителей Башкирии об опасности

Травмоопасный сезон.
Всё больше людей обращаются в медучреждения республики с ушибами и переломами
после падения на улице. В зоне риска – пожилые люди и дети. Опасность
представляет не только гололёд. О чем предупреждают врачи-травматологи и где
увеличивается риск получить увечья?
Вместо традиционных
санок родители всё чаще покупают своим детям тюбинги. Они мягче, легче и быстрее.
Вот в этом и заключается главная опасность. Плюшку, летящую с горы, остановить
практически невозможно. Дети с переломами после катания уже поступают в больницы.
Травмы
при катании на тюбинге очень тяжелые. Наиболее частые – это травмы головы,
потому что ударяются головой при падении. На втором месте травмы конечностей, которые
находятся за пределами тюбинга, переломы, ушибы сильные, кровоизлияния в мягкие
ткани. И травмы позвоночника. В некоторых случаях даже приходится оперировать.Тимур Псянчин, заведующий травматолого-ортопедическим отделением РДКБ
Не пустует и травмпункт
Детской республиканской больницы. Маленьких пациентов тут принимают
круглосуточно. И всё чаще – с последствиями падений на улице.
Обращения
каждый день есть. Падения на улице, падения в школе и после школы на детских
игровых площадках. Травмы и состояние у некоторых детей бывают тяжелыми. Нужен
родительский контроль, а они на детей внимания не обращают.Али Аль-Хаддад, врач травматолог-ортопед
В зоне риска не только
дети, но и пожилые. Удержаться на гололеде шансов у них меньше всего.
Конечно,
скользко. Иногда ходишь, как пингвин, еле-еле передвигаешься, потому что
боишься лишний раз что-то сделать и упасть. Я не знаю, как бабушки двигаются,
это просто опасно. Безусловно, скользко. Ладно, хоть песочком немного посыпали.
Я понимаю, что погода меняется, обстановка такая. Мы молодые, можем как-то
сгруппироваться, если что. А пожилые как? Чуть что – сразу перелом и
травмпункт. Наиль Габбасов и Надежда Краснова, жители г. Уфы
Один неловкий шаг на
гололёде может привести к сильнейшим ушибам и даже переломам, а лечение займет
несколько месяцев. И лишь от вашей внимательности и контроля за детьми зависит,
где вы встретите наступающий новый год – дома, в кругу семьи, или на больничной
койке.