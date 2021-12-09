В Башкирии возбуждено уголовное дело после выделения сиротам непригодного жилья

Дома из фанеры и земляные полы. В Баймакском районе местные чиновники выдали детям-сиротам квартиры, непригодные для жилья. По результатам экспертизы, круглогодично там жить нельзя, но у семей с детьми выбора нет. Сегодня прокуратура выехала на место. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело.

Стены из фанеры, постоянные протечки и полы из щебенки. Явно не то, чего дети-сироты ждали в очереди не один десяток лет. В таких условиях живут Хундияровы вместе с двумя маленькими детьми. В доме нет ни воды, ни санузла. Местные власти обещали решить проблему еще в 2017, когда сдавали жилье. Обещанного молодые супруги ждут уже более трех лет.

Пробурил скважину, воду носим оттуда. Санузел на улице, прокопали сами. Олег Хундияров

В такой же ситуации и мать-одиночка с годовалым малышом Алина Бурибаева. Сюда женщина заселилась только в этом году, но грезы о новоселье разбились о холодные полы – в прямом смысле этого слова, ведь, как оказалось, линолеум в доме был уложен чуть ли не на землю.

Сами провели воду, вскрыли полы. Там над землей фанера и мешок хозяйственный. Пришлось самим еще утеплять пол, но все равно холодно, а ребенок по полу ползает. Алина Бурибаева

На проблему обратили внимание только после видеообращения детей-сирот в интернете, следователи возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», а прокуратура взяла ход расследования на контроль и сразу же организовала проверку.

В ходе проверки обнаружены нарушения, прокуратура внесла представление администрации устранить нарушения. Выявлены и другие обстоятельства, решается вопрос об уголовном преследовании. Азат Каримов, прокурор Баймакского района

Эти квартиры в двух домах купила администрация Баймакского района у местного бизнесмена. Сумма сделки – почти 8 миллионов рублей. Квартиры передали детям-сиротам по договорам найма. По муниципальным документам дома каким-то образом оказалось пригодными для жилья и даже соответствовали санитарно-техническим требованиям. А по факту люди заселялись в квартиры без удобств, да еще и с долгами.