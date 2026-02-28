В Башкирии ветераны СВО могут открыть своё дело благодаря соцконтракту

Средства, полученные по соцконтракту, хочет использовать для приобретения оборудования. Участник специальной военной операции из Илишевского района Разиф Бикаев, открывший год назад собственное дело, обратился за господдержкой. Безвозмездная выплата от государства на открытие бизнеса достигает 350 тысяч рублей.

Ещё пару лет назад он, с гранатомётом в руках, в составе штурмового подразделения выполнял боевые задачи в зоне специальной военной операции. Ранение вынудило вернуться к мирной жизни. Вопроса, чем заняться, не стояло. Ещё до подписания контракта с Министерством обороны Разиф Бикаев запланировал открыть своё дело: купил даже оборудование.

Так, в родной деревне Верхнечерекулево Илишевского района ветеран СВО воплотил не только свою мечту последних лет, но и супруги. Вместе с Юлией год назад они открыли небольшую пекарню, здесь же реализуют собственную продукцию.

Не только встать за кассу, но и раскатать тесто может как Юлия, так и Разиф. Наёмных работников у них нет, поэтому обязанности супруги делят между собой. Продукция у населения пользуется хорошим спросом.

Хлебобулочные изделия, пироги и выпечка – ассортимент очень разнообразный. Не хватает только масштабов, говорят супруги. Спрос растёт, поэтому решили расшириться. Разиф, как ветеран специальной военной операции, подал заявку на получение господдержки.