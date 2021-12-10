В Уфе прошел литературно-поэтический вечер «Светлый путь Акмуллы»

Со студентами Уфимского многопрофильного колледжа встретились исследователь творчества Акмуллы Ахат Салихов и директор книжного издательства «Инеш» Гульнара Белозерова. Дошедшее до нас творческое наследие Мифтахетдина Акмуллы невелико по объему. В связи с этим на литературном вечере поступило предложение об издании полного собрания сочинений Акмуллы на его 200-летие.