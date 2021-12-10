В Уфе презентовали новые учебные пособия по башкирскому языку

По двум пособиям дети уже учатся, а остальные будут только внедрены в программу образовательных учреждений. Мероприятие прошло в рамках Дня башкирского языка, который отмечается 14 декабря.

Кроме авторов присутствовали педагоги, общественность и родители, которые могли высказать свое мнение относительно изданий. Среди публикаций были не только материалы по грамматике, дидактические тетради, но и сборник башкирских стихотворений.