В Башкирии открылась «Школа Росреестра»

«Школа Росреестра» открылась в Башкортостане. Она появилась на базе Башкирского государственного аграрного университета. Обучение слушателей будут проводить квалифицированные специалисты регионального Росреестра, филиала Кадастровой палаты, преподаватели выпускающих кафедр факультета природопользования и строительства университета.

Учебный курс состоит из теоретической и практической частей общей продолжительностью одна неделя. Выпускники получат документы государственного образца. Набор первой группы студентов уже объявили.

Мы ожидаем, что к нам придут слушатели для повышения своей квалификации: кадастровые инженеры, сотрудники государственных и муниципальных органов власти, которые занимаются подготовкой и направлением документов в учетно-регистрационной сфере, выпускники БГАУ, выпускники ссузов. Это вступление в профессию, заодно будет понятно, насколько интересно в будущем – и в обучение в Аграрном университете, и работа в последующем в системе Росреестра.

Петр Клец, руководитель управления Росреестра по Республике Башкортостан

Прежде всего, это практико-ориентированность. Сегодня специалист, который уходит из университета, должен знать, что требуется на производстве с первого дня работы. Сегодня такая школа, в котором будут преподавать производственники. В этой школе слушатели будут получать знания, практические навыки оформления и ведения документации.  

Илдар Габитов, ректор БашГУ
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