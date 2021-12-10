В Башкирии открылась «Школа Росреестра»

«Школа Росреестра» открылась в Башкортостане. Она появилась на базе Башкирского государственного аграрного университета. Обучение слушателей будут проводить квалифицированные специалисты регионального Росреестра, филиала Кадастровой палаты, преподаватели выпускающих кафедр факультета природопользования и строительства университета.
Учебный курс состоит из теоретической и практической частей общей продолжительностью одна неделя. Выпускники получат документы государственного образца. Набор первой группы студентов уже объявили.