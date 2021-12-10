В Башкирии открылась «Школа Росреестра»

Мы ожидаем, что к нам придут слушатели для повышения своей квалификации: кадастровые инженеры, сотрудники государственных и муниципальных органов власти, которые занимаются подготовкой и направлением документов в учетно-регистрационной сфере, выпускники БГАУ, выпускники ссузов. Это вступление в профессию, заодно будет понятно, насколько интересно в будущем – и в обучение в Аграрном университете, и работа в последующем в системе Росреестра.

Петр Клец, руководитель управления Росреестра по Республике Башкортостан