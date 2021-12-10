В Уфе прошел VII Общероссийский юридический форум

Каждый год юристы, приезжая на этот форум, видят, что есть с кем дискутировать, на кого опираться. Нам приятно, что здесь поднимаются серьезные темы. Мы старались все 7 лет, чтобы эта площадка подтверждала свою состоятельность.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан