В Уфе прошел VII Общероссийский юридический форум

Ведущие юристы обсудили аспекты трансформации правовой системы в эпоху современных вызовов. Это и реформа публичной власти, адаптация законодательства к условиям цифровой эпохи и потребностям государства в развитии человеческого капитала, защита персональных данных, актуальные направления в юриспруденции, навыки и компетенции современного юриста. Одним из гостей форума стал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
На форуме подвели итоги работы Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России. В этом году в республике появился онлайн-центр бесплатной юридической помощи «Просто право». Правовую помощь на безвозмездной основе в этом году оказали 3,5 тысячам жителей республики. В планах – открытие единого колл-центра бесплатной юридической помощи и создание новых проектов.