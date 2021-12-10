В Уфе прошел VII Общероссийский юридический форум

Ведущие юристы обсудили аспекты трансформации правовой системы в эпоху современных вызовов. Это и реформа публичной власти, адаптация законодательства к условиям цифровой эпохи и потребностям государства в развитии человеческого капитала, защита персональных данных, актуальные направления в юриспруденции, навыки и компетенции современного юриста. Одним из гостей форума стал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Наша задача – обеспечить правовую конструкцию всех этих технологий, но чтобы эти технологии не нарушали нашу частную жизнь. Но при этом эти технологии помогают развитию экономики, развитию конкретного субъекта РФ.

Павел Крашенинников, председатель Комитета Государственной Думы по госстроительству и законодательству
Фото №1 - В Уфе прошел VII Общероссийский юридический форум

Есть предложения, над которыми стоит поразмыслить, например, защита персональных данных от киберпреступности в разрезе уголовной политики. Возможно, появятся какие-то законодательные инициативы.

Ирина Панькина, первый заместитель председателя Комитета государственной Думы по госстроительству и законодательству

На форуме подвели итоги работы Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России. В этом году в республике появился онлайн-центр бесплатной юридической помощи «Просто право». Правовую помощь на безвозмездной основе в этом году оказали 3,5 тысячам жителей республики. В планах – открытие единого колл-центра бесплатной юридической помощи и создание новых проектов.

Каждый год юристы, приезжая на этот форум, видят, что есть с кем дискутировать, на кого опираться. Нам приятно, что здесь поднимаются серьезные темы. Мы старались все 7 лет, чтобы эта площадка подтверждала свою состоятельность.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
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