В Уфе проверили условия содержания призывников на сборном пункте

Деревянные койки, платная питьевая вода и дорогие сигареты. В Уфе родители призывников возмутились условиями содержания в сборном пункте. Жалобы появились несколько дней назад в социальных сетях главы республики. Мы отправились на сборный пункт и выяснили, в каких условиях проживают призывники, которым предстоит отправиться на службу.

Первое, что бросилось в глаза, – деревянные кровати. В этом авторы обращений действительно оказались правы. Жалобы появились несколько дней назад в социальных сетях главы Башкортостана. Один из родителей призывника возмутился неподобающими условиями содержания в призывном пункте, мужчину тут же поддержали и другие жители республики.

А вот реальность оказалась не похожа на описанную картину. На каждом спальном месте – матрац, шерстяное одеяло и подушка. Недалеко от топчанов расположился небольшой резервуар, наполненный водой, рядом – одноразовые стаканчики.

При желании воду можно принести и с собой. Её не отберут, но проверят содержимое бутылки на наличие алкоголя. С собой в казарму можно взять и телефон. Но самый обычный, кнопочный, без камеры и выхода в интернет. Вот только магазина на территории сборного пункта нет, говорят призывники, поэтому купить воды, сигарет или потратить деньги на что-то другое не представляется возможным.

Но это и не требуется, уверяют в призывном пункте. Питание в местной столовой сытное и разнообразное. Меню составляется с учетом необходимой нормы для взрослого мужчины. А вот задержки с отправкой к местам несения службы действительно бывают. Правда, не по две-три недели, как уверяют комментаторы, а всего по нескольку дней.