В Башкортостане стартовало строительство двух инфекционных госпиталей

Новые ковид-госпитали возводят в Сибае и Туймазах. Старт работам дал Радий Хабиров во время Всероссийского медицинского форума, который прошёл в Центре управления республикой. Мероприятие организовали не только в офлайн, но и в онлайн-формате, благодаря чему участие смогли принять министр здравоохранения России и главврач Коммунарки Денис Проценко. Форум был посвящен борьбе с COVID-19.
Этим кураям зацвести суждено зимой. Строители одновременно принимаются за возведение третьего и четвертого ковид-госпиталей. Казалось ещё недавно начинали строить первую инфекционку в Зубово, но с того момента прошло более полутора лет. А необходимость в таких больницах так и не отпала.
В Зауралье проживает более 310 тысяч человек, в Туймазах и близлежащих районах – почти 440 тысяч. Госпитали дадут не только увеличение мест, но и улучшение технического оснащения. На пике заболеваемости КТ-аппарат в Сибае едва справлялся с нагрузкой.
Проект госпиталя уже тиражируется по всей стране. На Всероссийском медицинском форуме онлайн выступили представители регионов, в которых успели построить или еще возводят инфекционные центры: Челябинск, Оренбург, Белгород. Названия, правда, больницам дали свои.
В последнюю волну количество коек в Башкортостане доходило до 8 с половиной тысяч. Подобных цифр ещё не было.
Опытом Башкортостана уже заинтересовалась Беларусь. После окончания пандемии ковид-госпитали могут получить вторую жизнь.
Ведущие российские и иностранные медики обсудили методы борьбы с коронавирусом. Израиль, к примеру, первая страна, достигшая коллективного иммунитета. С коронавирусом там удачно борются с помощью вакцинации. По этому же пути идут и в нашей стране, но оказалось, большую роль играет не только число привитых, но и время.
В Башкортостане для коллективного иммунитета нужно вакцинировать еще 400 тысяч человек. Пройти эту отметку надеются в феврале.