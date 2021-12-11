В Башкортостане стартовало строительство двух инфекционных госпиталей

Новые ковид-госпитали возводят в Сибае и Туймазах. Старт работам дал Радий Хабиров во время Всероссийского медицинского форума, который прошёл в Центре управления республикой. Мероприятие организовали не только в офлайн, но и в онлайн-формате, благодаря чему участие смогли принять министр здравоохранения России и главврач Коммунарки Денис Проценко. Форум был посвящен борьбе с COVID-19.

Этим кураям зацвести суждено зимой. Строители одновременно принимаются за возведение третьего и четвертого ковид-госпиталей. Казалось ещё недавно начинали строить первую инфекционку в Зубово, но с того момента прошло более полутора лет. А необходимость в таких больницах так и не отпала.

Важное событие для Зауралья. Ковид-госпиталь рассчитан на 50 боксов по 4 пациента. Максимальная мощность – 200 человек. Имеется возможность увеличить при росте заболеваемости. Радик Надыргулов, главный врач центральной городской больницы г. Сибай

В Зауралье проживает более 310 тысяч человек, в Туймазах и близлежащих районах – почти 440 тысяч. Госпитали дадут не только увеличение мест, но и улучшение технического оснащения. На пике заболеваемости КТ-аппарат в Сибае едва справлялся с нагрузкой.

Проект ответственный, поэтому будем работать круглосуточно. Будут работать более 1000 человек. Закончить планируем в феврале. Александр Браилко, главный инженер генеральной подрядной организации

Проект госпиталя уже тиражируется по всей стране. На Всероссийском медицинском форуме онлайн выступили представители регионов, в которых успели построить или еще возводят инфекционные центры: Челябинск, Оренбург, Белгород. Названия, правда, больницам дали свои.

В Челябинске это ромашка, у нас глазик. Мы строим полноценную инфекционную больницу и закроем старую в центре города, которой уже сто лет. Татьяна Савинова, министр здравоохранения Оренбургской области

В последнюю волну количество коек в Башкортостане доходило до 8 с половиной тысяч. Подобных цифр ещё не было.

Мы посмотрели, насколько эффективно можно лечить от коронавируса в действующих ковидных госпиталях под Уфой и в Стерлитамаке. На этих площадках мы мобилизовали технику и врачей, которые имеют огромный опыт, сконцентрировали поставки лекарственных средств. Такой способ лечения инфекционных заболеваний гораздо эффективнее традиционного подхода. Поэтому мы приняли решение о возведении ещё двух центров в Туймазах и Сибае. Уверен, они займут важное место в системе здравоохранения республики. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Опытом Башкортостана уже заинтересовалась Беларусь. После окончания пандемии ковид-госпитали могут получить вторую жизнь.

Я думаю, они усилят стационарную базу региона. Один луч оставить инфекционным, остальные переделать в многопрофильные. Медицинские боксы позволят перейти к пациентоориентированности. Денис Проценко, главный врач больницы «Коммунарка»

Ведущие российские и иностранные медики обсудили методы борьбы с коронавирусом. Израиль, к примеру, первая страна, достигшая коллективного иммунитета. С коронавирусом там удачно борются с помощью вакцинации. По этому же пути идут и в нашей стране, но оказалось, большую роль играет не только число привитых, но и время.

Нам нужно не просто вакцинировать 80%, а сделать это в кратчайшие сроки, хотя бы за полгода, чтобы достичь коллективного иммунитета. В противном случае мы так и будем из одной волны входить в другую. Дмитрий Хубезов, председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья