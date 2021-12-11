В Уфе ветераны боевых действий оказали помощь детскому приюту

Причем все вещи разных размеров, ведь здесь находятся почти 70 детей от 3 до 18 лет, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, ветераны боевых действий провели для мальчиков и девочек урок мужества. Они рассказали о службе в горячих точках, исполнили армейские песни, а также продемонстрировали экипировку солдата и разборку-сборку автомата Калашникова.