В Уфе ветераны боевых действий оказали помощь детскому приюту

Члены общественной организации «Боевое братство» оказали благотворительную помощь приюту. Сегодня они привезли в уфимский семейный центр несколько комплектов зимней одежды, вещей и обуви.
Причем все вещи разных размеров, ведь здесь находятся почти 70 детей от 3 до 18 лет, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, ветераны боевых действий провели для мальчиков и девочек урок мужества. Они рассказали о службе в горячих точках, исполнили армейские песни, а также продемонстрировали экипировку солдата и разборку-сборку автомата Калашникова.
Помимо этого, сегодня ветераны боевых действий, участники военно-патриотических клубов и общественных организаций возложили цветы к мемориалу «Скорбящая мать», тем самым почтив память тех, кто погиб во время вооруженного конфликта на Северном Кавказе.