В Уфе прошёл фестиваль боевых искусств

В Уфе прошёл республиканский фестиваль боевых искусств. Он стал отборочным на предстоящие в мае VIII открытые Евразийские Игры. Всего в мероприятии принимали участие более 400 спортсменов.
Соревнования проходили одновременно на трёх площадках. Среди тех, кто выступал были победители и призёры первенств мира и страны, участники спартакиады боевых искусств, а также ребята, которые не так давно выбрали для себя этот спорт. Конкуренция на фестивале была высокой: в некоторых разделах комбат самообороны, таких как ориентал-комбат и сэйф-комбат, всё решалось лишь в дополнительном экстра-раунде.
Итоги соревнований подводили в личном и командном зачётах. В открытом первенстве и чемпионате Уфы по всестилевому каратэ первое место заняли бойцы клуба «Северные Амуры» Абзелиловского района. На второй и третьей строчке оказались представители клубов из Уфы – «Катана» и «Самурай». В состязаниях республиканского отборочного турнира по боевым единоборствам комбат лучшими стали спортсмены клуба «Гепард» из Благовещенска. Второе и третье общекомандное место у воспитанников клубов «Катана» и «Комбат».