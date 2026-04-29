В Уфе прошёл фестиваль боевых искусств

В Уфе прошёл республиканский фестиваль боевых искусств. Он стал отборочным на предстоящие в мае VIII открытые Евразийские Игры. Всего в мероприятии принимали участие более 400 спортсменов.

Соревнования проходили одновременно на трёх площадках. Среди тех, кто выступал были победители и призёры первенств мира и страны, участники спартакиады боевых искусств, а также ребята, которые не так давно выбрали для себя этот спорт. Конкуренция на фестивале была высокой: в некоторых разделах комбат самообороны, таких как ориентал-комбат и сэйф-комбат, всё решалось лишь в дополнительном экстра-раунде.