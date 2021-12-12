Конгресс молодых ученых в Сочи: итоги для Башкирии

В Сочи прошел Конгресс молодых ученых. Участие приняла и делегация из Башкортостана. Республика представила отдельный стенд на выставке научных достижений с экспонатами практически всех ведущих вузов региона. Среди них – работы для улучшения жизни, для усовершенствования самолётов. В рамках конгресса УГНТУ заключил соглашение о сотрудничестве с Национальным исследовательским университетом. На съезде собрались представители ведущих научных и образовательных учреждений, органов власти, индустриальных партнёров. Подавляющее большинство – молодые ученые.
Под микроскопом материал распределяется как по полочкам – в зависимости от того, какими свойствами обладает. Голубая жидкость – это подкрашенная вода, бесцветная – силиконовое масло. Технология поможет облегчить работу медикам, химикам и генетикам. Это результат 11-летних исследований, сейчас молодые учёные разработали цифровой подход к проектированию и изготовлению микрофлюидных аналитических платформ.
На стенде Евразийского научно-образовательного центра собраны практические разработки почти всех ведущих высших образовательных учреждений республики. Башгосуниверситет показал три экспоната, причём при создании одного из них в успех не верили даже коллеги учёных.
Какая связь у популяций и онкологии? В Уфе изучают предрасположенность у пациентов к раку яичников и молочной железы в зависимости от популяции. Работа ведётся в молодёжной лаборатории Евразийского научно-образовательного центра. Её открыли только осенью и уже есть первые результаты.
Разработки молодых учёных оценил президент Российской академии наук. Александр Сергеев был в жюри конкурса «Приоритет 2030». Башкортостан тогда отличился своей амбициозностью.
Один из экспонатов на стенде Евразийского НОЦ – биоразлагаемый материал, который можно использовать для создания кашпо, ящиков и цветочных горшков. Учёные совместили отходы эко и не эко. В одном из рецептов – гречневая шелуха и пластик.
Исследователи Уфимского авиационного университета в облаках не летают. Первым делом у участников молодёжной лаборатории УГАТУ – самолёты, если точнее – улучшение характеристик деталей.
Совместно с Башкирским медуниверситетом исследователи УГАТУ участвовали в разработке интеллектуального ассистента, который помогает медикам при лечении хронического заболевания почек. Проект уже воплотили в реальность в гемодиализных центрах, причём не только в Башкортостане.
Одна из прорывных работ учёных Башкортостана, а именно УГНТУ – производство игольчатого кокса. Материал прежде в Россию заказывали из-за рубежа. Его используют при изготовлении электродов большого диаметра, которые в свою очередь нужны для выплавки электростали. В этом году игольчатый кокс произвели на Омском нефтеперерабатывающем заводе, там проводится реконструкция установки. Так что в скором времени иголку в индустриальном стоге будет найти гораздо проще.
На съезде УГНТУ подписал соглашение о сотрудничестве с Московским национально-исследовательским университетом. Вместе они будут работать в рамках карбоновой и водородной тематики.
Достижения Башкортостана оценил помощник президента России. Нашему региону Андрей Фурсенко отводит особое место на научной карте страны.
Министерство науки и высшего образования объявляло конкурс на создание молодёжных лабораторий. Башкортостан получил федеральное финансирование на шесть таких пространств по 15 миллионов рублей на каждое. В лабораториях работают молодые специалисты. Треть – студенты и аспиранты до 39 лет. Участники Евразийского НОЦ получают мегагранты. Всё это позволяет учёным не думать о том, на какие средства существовать и приобретать оборудование, как и полагается исследователям – посвятить себя не поиску финансов, а науке.
На выставке достижений страны около полусотни стендов. Каждый – это отдельный регион. Здесь представлено более 300 разработок, в том числе премьерных, которые планируют воплощать в реальность. Так что можно сказать: экспозиция – это некая миниатюра России будущего.