Конгресс молодых ученых в Сочи: итоги для Башкирии

Была дискуссия о том, каким образом мы ставим задачи об определении евразийского человека, что у него за геном такой. На пересечении времён, путей находимся, особенно Башкирия. Ну, это постановка такого интересного, нетривиального вопроса. Нетривиальная задача. Я не знаю, имеет она решение или нет – вы замахиваетесь на такую задачу. Но вдруг вы действительно увидите в анализе всех этих геномов, сопоставите это с перемещением исторических больших масс людей. Ну, вы традиционно сильны в химии.

Александр Сергеев, президент Российской академии наук