Конгресс молодых ученых в Сочи: итоги для Башкирии

В Сочи прошел Конгресс молодых ученых. Участие приняла и делегация из Башкортостана. Республика представила отдельный стенд на выставке научных достижений с экспонатами практически всех ведущих вузов региона. Среди них – работы для улучшения жизни, для усовершенствования самолётов. В рамках конгресса УГНТУ заключил соглашение о сотрудничестве с Национальным исследовательским университетом. На съезде собрались представители ведущих научных и образовательных учреждений, органов власти, индустриальных партнёров. Подавляющее большинство – молодые ученые.

Под микроскопом материал распределяется как по полочкам – в зависимости от того, какими свойствами обладает. Голубая жидкость – это подкрашенная вода, бесцветная – силиконовое масло. Технология поможет облегчить работу медикам, химикам и генетикам. Это результат 11-летних исследований, сейчас молодые учёные разработали цифровой подход к проектированию и изготовлению микрофлюидных аналитических платформ.

На стенде Евразийского научно-образовательного центра собраны практические разработки почти всех ведущих высших образовательных учреждений республики. Башгосуниверситет показал три экспоната, причём при создании одного из них в успех не верили даже коллеги учёных.

Какая связь у популяций и онкологии? В Уфе изучают предрасположенность у пациентов к раку яичников и молочной железы в зависимости от популяции. Работа ведётся в молодёжной лаборатории Евразийского научно-образовательного центра. Её открыли только осенью и уже есть первые результаты.

Ни одно исследование невозможно без достойного материально-технического оснащения. Это наша первоочередная задача.

Дарья Прокофьева, кандидат биологических наук, заведующая лабораторией популяционной и медицинской генетики

Разработки молодых учёных оценил президент Российской академии наук. Александр Сергеев был в жюри конкурса «Приоритет 2030». Башкортостан тогда отличился своей амбициозностью.

Была дискуссия о том, каким образом мы ставим задачи об определении евразийского человека, что у него за геном такой. На пересечении времён, путей находимся, особенно Башкирия. Ну, это постановка такого интересного, нетривиального вопроса. Нетривиальная задача. Я не знаю, имеет она решение или нет – вы замахиваетесь на такую задачу. Но вдруг вы действительно увидите в анализе всех этих геномов, сопоставите это с перемещением исторических больших масс людей.  Ну, вы традиционно сильны в химии.

Александр Сергеев, президент Российской академии наук

Один из экспонатов на стенде Евразийского НОЦ – биоразлагаемый материал, который можно использовать для создания кашпо, ящиков и цветочных горшков. Учёные совместили отходы эко и не эко. В одном из рецептов – гречневая шелуха и пластик.

В ходе процесса экструзии замешивается растительный компонент, получается гранулят, из которого прессуется экологичный пластик.

Роберт Мустакимов, аспирант БашГУ
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии

Исследователи Уфимского авиационного университета в облаках не летают. Первым делом у участников молодёжной лаборатории УГАТУ – самолёты, если точнее – улучшение характеристик деталей.

Установка, которая позволяет за очень короткое время наносить разные металлы. Мы делаем очень тоненький слой металла, и потом очень тоненький слой алюминия. До этого не делали, потому что не было такого оборудования.

Елена Корзникова, руководитель молодёжной лаборатории НОЦ 

Совместно с Башкирским медуниверситетом исследователи УГАТУ участвовали в разработке интеллектуального ассистента, который помогает медикам при лечении хронического заболевания почек. Проект уже воплотили в реальность в гемодиализных центрах, причём не только в Башкортостане.

Фото №1 - Конгресс молодых ученых в Сочи: итоги для Башкирии

Нефрологу нужно держать порядка 60 фактов, влияющих на течение болезни, и это становится сложным. Наш интеллектуальный помощник как раз нефрологов выручает, он подсказывает более оптимальную стратегию борьбы с заболеванием.

Руслан Ахметвалеев, аспирант УГАТУ

Одна из прорывных работ учёных Башкортостана, а именно УГНТУ – производство игольчатого кокса. Материал прежде в Россию заказывали из-за рубежа. Его используют при изготовлении электродов большого диаметра, которые в свою очередь нужны для выплавки электростали. В этом году игольчатый кокс произвели на Омском нефтеперерабатывающем заводе, там проводится реконструкция установки. Так что в скором времени иголку в индустриальном стоге будет найти гораздо проще.

В настоящий момент в России такого производства нет. После того, как будет установка реконструирована в 22-м году, и у нас будет своё производство игольчатого кокса в России.

Сергей Сухов, ведущий инженер научно-исследовательской лаборатории УГНТУ

На съезде УГНТУ подписал соглашение о сотрудничестве с Московским национально-исследовательским университетом. Вместе они будут работать в рамках карбоновой и водородной тематики.

Здесь мы видим большой такой эффект взаимного дополнения. Потому что мы, наверное, больше говорим о компетенциях республики, ну и Нефтяного университета в том числе с точки зрения производства, транспортировки и хранения. А Московский энергетический университет ещё и говорит о применении для конечных потребителей метановодородных, ну или в чистом виде водородных смесей и топлив. Поэтому мы сможем выстроить полноценную такую цепочку полного цикла.

Олег Баулин, ректор УГНТУ

Достижения Башкортостана оценил помощник президента России. Нашему региону Андрей Фурсенко отводит особое место на научной карте страны.

У республики хорошая база и традиции хорошие. Университеты башкирские всегда были на хорошем уровне. Радует, что одновременно с традиционными направлениями – это двигателестроение, материаловедение, нефтянка – конечно, есть новое направление, связанное с биологией, с медициной, с информационными технологиями. Насколько я понимаю, руководитель республики сделал ставку на научно-образовательное развитие.

Андрей Фурсенко, помощник президента России

Министерство науки и высшего образования объявляло конкурс на создание молодёжных лабораторий. Башкортостан получил федеральное финансирование на шесть таких пространств по 15 миллионов рублей на каждое. В лабораториях работают молодые специалисты. Треть – студенты и аспиранты до 39 лет. Участники Евразийского НОЦ получают мегагранты. Всё это позволяет учёным не думать о том, на какие средства существовать и приобретать оборудование, как и полагается исследователям – посвятить себя не поиску финансов, а науке.

Мы на региональном уровне очень много мер поддержки сделали. Это и указы по грантам молодым учёным. 20 человек получат на следующей неделе. Это мегагрант региональный – 300 млн на три года. Четыре новых школы мирового уровня у нас появится в регионе.

Руслан Казыханов, советник Главы Республики Башкортостан

На выставке достижений страны около полусотни стендов. Каждый – это отдельный регион. Здесь представлено более 300 разработок, в том числе премьерных, которые планируют воплощать в реальность. Так что можно сказать: экспозиция – это некая миниатюра России будущего.

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
БАШКОРТТАР-БСТ