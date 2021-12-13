В Башкирии продолжают вакцинироваться от коронавируса пожилые граждане

В Башкирии продолжаются мероприятия по вакцинации от коронавируса населения. Глава региона предложил каждому муниципалитету открыть специализированные пункты вакцинации для пожилых. Идею поддержало волонтерское движение «Единой России», которое занималось не только организацией непосредственно, но и обеспечило пункты подарками для вакцинированных.
На часах 11 часов утра. Друг за другом в кабинет заходит чета Авзаловых. Им по 70 лет. Настроение у них бодрое. После процедуры Рафкат абый бережно сажает супругу на диванчик, следит за ее состоянием. «Хотя после прививки ни разу побочных эффектов не наблюдали, даже не почувствовали», - говорят они хором, чему несказанно рады. Рафкат Авзалов, как истинный джентльмен, помогает супруге надеть верхнюю одежду.
Всего в Чишминской ЦРБ в прививочный пункт каждый день обращаются более ста человек. Например, 8 декабря на первый этап пришли 32 человека, 80 человек сделали вторую прививку, 30 человек обратились за ревакцинацией.
В Благовещенске пункт вакцинации от коронавирусной инфекции в ЦРК работает месяци с первых дней пользуется популярностью. Каждый день сюда приходят десятки благовещенцев разного возраста, чтобы сделать прививку в первый раз или повторно.
76-летние супруги Александр Павлович и Лидия Михайловна Алабужевы прошли рука об руку всю жизнь, вместе пришли и на ревакцинацию.
В день вакцинацию проходят больше ста человек. Кто-то делает прививку в первый раз, некоторые уже и ревакцинируются. Сегодня пришел в поликлинику и житель села Раевский Сергей Васильевич Фрольков. Ему 72 года, он на заслуженном отдыхе. До выхода на пенсию трудился в водоканале водителем. Ему был сделан второй компонент прививки «Гам Ковид Вак».
В Бакалинском районе кроме имеющихся пунктов вакцинации в центральной райбольнице и ФАПах, мобильный пункт развернули во Дворце культуры. Для пожилых людей в возрасте 65+ еженедельно разыгрываются тонометры. Ветераны труда Ринат Закиров, Гамиля Бурганова, Клара Канарейкина стали первыми удачливыми обладателями необходимого медицинского прибора и уже пользуются им.
Удобно расположен центр и в Иглинском районе - в здании Центральной районной библиотеки. Идти далеко не нужно - прямо от двери ведет ограждение в первый кабинет слева. Перед входом стоит стол с бланками-анкетами, есть ручка и мягкая скамейка. В здании тихо и спокойно. Заполняешь бумагу и проходишь в кабинет. Раздеваешься там же - есть вешалка. Пациентам измеряют давление, сатурацию, температуру, расспрашивают о здоровье - и все это не спеша, в комфортной обстановке. После укола также просят посидеть полчаса. А по четвергам прошедшим вакцинацию бабушкам и дедушкам дарят приятные и полезные подарки. Среди них: медицинские тонометры, жидкое мыло, антисептик, кепки, маски.
Хасану Мухаметкулову из деревни Старобабичево Кармаскалинского района 67 лет. Он приехал в райцентр сделать прививку от ковида и был очень рад тому, что в поликлинике для его возраста работает отдельный кабинет. Так получилось, что он пришел в четверг, стал участником розыгрыша: и прививку сделал и тонометр выиграл.
Фото: ИА Башинформ.