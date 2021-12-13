В Башкирии продолжают вакцинироваться от коронавируса пожилые граждане

Удобно расположен центр и в Иглинском районе - в здании Центральной районной библиотеки. Идти далеко не нужно - прямо от двери ведет ограждение в первый кабинет слева. Перед входом стоит стол с бланками-анкетами, есть ручка и мягкая скамейка. В здании тихо и спокойно. Заполняешь бумагу и проходишь в кабинет. Раздеваешься там же - есть вешалка. Пациентам измеряют давление, сатурацию, температуру, расспрашивают о здоровье - и все это не спеша, в комфортной обстановке. После укола также просят посидеть полчаса. А по четвергам прошедшим вакцинацию бабушкам и дедушкам дарят приятные и полезные подарки. Среди них: медицинские тонометры, жидкое мыло, антисептик, кепки, маски.