Стало известно, сколько школ в Башкирии ушли на карантин из-за гриппа

Сегодня, 13 декабря, на оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию.
Так, Анна Казак, главный санитарный врач региона, сообщила, что ситуация по коронавирусу стала стабильной, но показатели по сезонным заболеваниям растут. В частности, на карантин по ОРВИ и гриппу закрыто 18 школ. В 77 учебных учреждениях введен частичный карантин в 904 классах. В Башкирии лабораторно подтвердили 123 случая заражения гриппом А типа H2N2.
По данным экспертов, заболеваемость ОРВИ и гриппом растет среди учащихся от 7 до 14 лет. Незначительно растет количество заболевших коронавирусом среди служащих и пенсионеров.
Фото: ИА Башинформ.