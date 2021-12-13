Стало известно, сколько школ в Башкирии ушли на карантин из-за гриппа

Так, Анна Казак, главный санитарный врач региона, сообщила, что ситуация по коронавирусу стала стабильной, но показатели по сезонным заболеваниям растут. В частности, на карантин по ОРВИ и гриппу закрыто 18 школ. В 77 учебных учреждениях введен частичный карантин в 904 классах. В Башкирии лабораторно подтвердили 123 случая заражения гриппом А типа H2N2.