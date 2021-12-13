В Башкирии почтили память солдат, погибших на Северном Кавказе

Выполнили свой долг до конца. В селе Бижбуляк почтили память солдат, погибших во время антитеррористической операции на Северном Кавказе. Первая Чеченская кампания началась 11 декабря 1994 года. На борьбу с бандформированиями из муниципалитета было направлено 208 человек, 6 из них погибли. Товарищей вспоминали члены боевого братства и родители солдат.

День начала первой антитеррористической операции в Чечне не принято отмечать, но забыть о погибших товарищах тоже невозможно. Члены боевого братства Бижбулякского района, ветераны боевых действий на Северном Кавказе и в Республике Афганистан почтили память товарищей минутой молчания.

До сих пор нет точных данных, сколько солдат погибло на Северном Кавказе за годы войны. Но в Бижбулякском районе своих помнят поименно. Из 208 солдат пятеро вернулись домой в цинковых гробах. А медик Венера Касымова числится пропавшей без вести. Один из погибших – старший лейтенант Игорь Николаев. Военное дело было мечтой всей его жизни. Закончив танко-артиллерийское училище, он стал кадровым офицером, командиром батальона. И, по словам матери, не стал прятаться за спинами своих ребят. Первым принял неравный бой. Даже спустя 25 лет свой последний разговор с сыном по телефону Зинаида Николаевна помнит дословно.

Он говорит: «Выслушай меня пожалуйста. Я с ребятами столько много времени занимался на полигоне, они только мои команды выполняют. Если я не поеду, они могут в этот же миг все погибнуть. Ты не понимаешь военное дело, давай я тебе по-простому скажу. Я для них как папа, я по-другому тебе объяснить не могу. И я не могу их предать». Зинаида Николаева, мама погибшего солдата

На памятный митинг собрались не только участники контртеррористической операции в Чечне, но и ветераны боевых действий в Афганистане. В этом парке они бывают часто, так как сами его и создали. Целью было не только увековечить память погибших товарищей, здесь же проводятся все военно-патриотические мероприятия, в том числе и День призывника.

Вот эта БМП прошла Афганскую войну, мы ее привезли из Ростова. И воины запаса, которые служили в ВДВ, погранвойсках, на флоте, они тоже вышли с идеей создать стелы, посвященные их родам вооруженных сил. Валерий Шарифуллин, военный комиссар Бижбулякского района

Будущие защитники Отчества растут на рассказах о земляках-героях. В школе, где учился Игорь Николаев, установлена мемориальная доска, а в одном из кабинетов создали музей в его честь. Учителя до сих пор помнят, каким был при жизни самый смелый выпускник.

Он на самом деле был очень порядочным, очень ответственным, настоящим мужчиной, я бы сказала. И он был одним из самых любимых моих учеников. Потому что с 5 класса я вела уроки истории, и не было ни одного урока, на котором он бы не задал какой-нибудь свой вопрос. Елена Андреева, заслуженный учитель Республики Башкортостан

Сейчас школьники часто приходят в парк защитников Отечества, родители гуляют со своими детьми. А у стелы всегда лежат живые цветы. О героях Первой чеченской войны не забывают и казаки, с которыми бок о бок шёл в бой комбат Николаев.