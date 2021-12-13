В Уфе стартовали сборы военной полиции Центрального военного округа

В столицу Башкортостана приехали представители руководящего состава из 29 регионов страны. На базе Уфимского авиационного университета прошло торжественное построение с участием военнослужащих, курсантов вуза, а также руководства республиканского правительства и города.
На площадке также были представлены элементы снаряжения военного полицейского. Среди них – травматические пистолеты, электрошокеры и специальные наручники. Кроме того, на плацу можно было увидеть и технику: легковой автомобиль «Урал» и бронированный «Тайфун-К». Местом проведения сборов Уфу выбрали неслучайно: Башкирия – Родина многих героев войн и участников боевых действий.
Сборы в этом году в этом году приурочены к 10-летнему юбилею со дня образования военной полиции. На собрании подвели итоги работы за 2021 год, а также отмечены успехи во всеармейских конкурсах. Практическая часть – на базе воинской части в Алкино и войск национальной гвардии в Уфе. Теоретическая часть занятий пройдет на базе Авиационного университета.