В Уфе стартовали сборы военной полиции Центрального военного округа

В столицу Башкортостана приехали представители руководящего состава из 29 регионов страны. На базе Уфимского авиационного университета прошло торжественное построение с участием военнослужащих, курсантов вуза, а также руководства республиканского правительства и города.

На площадке также были представлены элементы снаряжения военного полицейского. Среди них – травматические пистолеты, электрошокеры и специальные наручники. Кроме того, на плацу можно было увидеть и технику: легковой автомобиль «Урал» и бронированный «Тайфун-К». Местом проведения сборов Уфу выбрали неслучайно: Башкирия – Родина многих героев войн и участников боевых действий.