Блогер Рустам Набиев рассказал, сколько отдал за отдых с семьей на Мальдивах

Популярный блогер из Уфы Рустам Набиев отдыхает с семьёй на Мальдивах. На личной странице в социальной сети он без утайки рассказал, сколько отдал за «райский» отдых.

Рустам Набиев отправился на отдых всей семьей – с любимой супругой Индирой и двумя дочками Софией и Аминой. Блогер отметил, что ему тяжело далось восхождение на гору Манаслу, поэтому ему хотелось побыстрее окунуться в «ленивый» отдых без холода. Рустам Набиев отметил, что и его супруга очень устает от домашнего быта. Поэтому в отпуск они отправились всей дружной семьей.

К отелю у семьи были небольшие, но важные требование: разнообразное питание и развлечение для детей и, конечно, доступная среда для маломобильных граждан. К приезду Набиевых пандусы были во всех главных заведениях. Вот только по песку блогеру приходится передвигаться на руках.

К нашему приезду пандусы были на всех главных заведениях: наш номер, рестораны. По пляжу конечно приходится ходить на руках, но это даже хорошо - будет больше активности. Рустам Набиев

За 7 дней на семью из четырех человек Набиевы потратили 639 тысяч рублей. И, кажется, отпуском крайне довольны.