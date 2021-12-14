В Башкирии продуктовая корзина за год подорожала на 18%

Специалисты Башстата поделились печальной статистикой. Продуктовая корзина в республике за один год подорожала на 18%.
Сейчас в среднем за корзину социально значимых продуктов придётся отдать 4736 рублей. В Уфе стоимость продуктового набора по республике самая высокая – 4779 рублей. А вот наименьшая стоимость продуктовой корзины зафиксирована в Сибае – 4579 рублей.
За год больше всего выросла в цене продуктовая корзина в Стерлитамаке (18,1%), а стала дешевле в Нефтекамске (16,2%).
Напомним, в стандартную продуктовую корзину традиционно входят хлеб, крупы, молочные продукты, мясо, овощи и фрукты, яйца, масло, рыба и сахар.