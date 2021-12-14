В Иглинском районе стартовал хоккейный сезон

Молодежная команда задала ритм в первом тайме, забив первый гол в ворота противника. Однако выиграла в третьем периоде команда «Отцов» со счетом 8:6. В новом сезоне на площадке 33-го Легиона пройдут 15 турниров. Александр Невский, руководитель организации содействия развитию физической культуры и спорта «33-Легион», утверждает, что молодежный хоккей нужно развивать не только в районе, но и в республике в целом.