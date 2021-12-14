Стало известно, что заболевшие омикрон-штаммом коронавируса были вакцинированы

Недавно в России зарегистрировали первые случаи заболевания омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. Группа туристов вернулась из ЮАР, всего на борту было 177 пассажиров. У 17 из них выявили COVID-19.

11 из 17 туристов оказались вакцинированными. Заболевшие рассказали о своем состоянии: они переносят болезнь в легкой форме, только один жалуется на пропажу вкуса и запаха.