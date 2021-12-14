В Уфе бизнесмен узнал через интернет, что его предприятие выставлено на торги

Конфликт разгорелся вокруг одной из торговых площадок, в составе которой в том числе и известный завод по производству кваса. Как выяснилось, проблемы у собственников начались более 9 лет назад. Все это время велись судебные тяжбы относительно выплат для страховой компании.

Почти 10 лет прошло с момента пожара в одном из складов, а споры вокруг причин и последствий все не утихают. В 2012-м предприниматель, арендовавший здесь ангары и хранивший свой товар, получил по страховке более 10 млн рублей. Спустя некоторое время ответственность за возгорание переложили на собственника Ильдара Мухамедьянова. Страховщик попытался через суд взыскать с него выплаченную сумму.

Предъявленная сумма ущерба была больше, чем само помещение способно вместить в принципе. Экспертиза все доказала. Ильдар Мухамедьянов, предприниматель

В 2018-м суд встал на сторону страховой компании. Поскольку собственник вину не признал, на имущество были наложены ограничительные меры и назначен конкурсный управляющий. С новой силой конфликт разгорелся в сентябре текущего года. Как раз тогда владельцы базы уже были готовы заключить со страховой мировое соглашение, выплатив 14 млн рублей, т.е. основную сумму и проценты. Тогда же и выяснилось, что всё недвижимое имущество выставили на торги.

Оценили стоимость в 43 млн, но экспертизу проводили в 2018 году на основе данных 2015 года. Конечно, в 2021 году стоимость выросла. Многие моменты не учли в ходе торгов. Альберт Мухамедьянов, предприниматель

Семья Мухамедьяновых также является владельцем известного в Уфе бренда по выпуску кваса. Зимой его производство законсервировано из-за нерентабельности. Но вот заработает ли вновь этот завод летом, теперь уже загадка и для собственника. Цех тоже расположен на территории, выставленной на торги.

Предприниматель, который тогда получил денежные выплаты, приобрел себе торговую площадку, которую теперь сам сдает в аренду. Конкурсный управляющий, занимающийся вопросом распродажи имущества, комментировать ситуацию не спешил.

Я сейчас не готов комментировать. Перезвоните позже, после обеда. Руслан Баранов, конкурсный управляющий

Однако трубку мужчина больше не брал. Юристы в свою очередь говорят, что для признания торгов недействительными нужны веские основания. Продажа имущества – крайняя стадия, договариваться нужно было раньше.

Вовремя не договорились. Но отсутствие мирового соглашения не влияет на торги. Здесь должны быть нарушения другого характера. Кристина Романова, юрист