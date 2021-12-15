Глава Башкирии встретился с режиссером Тимуром Бекмамбетовым
В Башкирию
прибыл известный режиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов. Глава региона
провел встречу с кинорежиссером.
Как сообщает
пресс-служба главы Башкирии, участники встречи обсудили не только перспективы
сотрудничества, но и развитие местной студии «Муха».
Мы следим за вашими фильмами, героями которых становятся и жители Башкирии. У нас также есть хорошие компетенции, сильные специалисты в области анимации, поэтому мы заинтересованы в реализации совместных проектов.
Радий Хабиров
Тимур Бекмамбетов
отметил, что ряд задумок по развитию легендарной студии уже есть.
У нас есть ряд задумок по подготовке специалистов в области анимации. И, конечно же, мы обсуждаем совместную работу со студией «Муха» в рамках новых проектов.