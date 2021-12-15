В Уфе проводится операция «Должник»

Госавтоинспекция Уфы напоминает о том, что согласно статье 20.25 КоАП РФ в случае неуплаты штрафов в течение 60 дней с момента вступления в законную силу постановления об административном правонарушении, может грозить штраф в двойном размере от суммы неоплаченного, либо арест сроком до 15 суток или обязательные работы сроком до 50 часов.