В Уфе проводится операция «Должник»

В Уфе стартовала спецоперация "Должник". Профилактические мероприятия проводятся с 13 до 20 декабря, сообщили в пресс-службе ГИБДД Уфы.
Основной целью спецоперации является напоминание гражданам о необходимости своевременной оплаты штрафов. Информацию о имеющихся штрафах можно посмотреть на официальном сайте ГИБДД, а также на Госуслугах.
Госавтоинспекция Уфы напоминает о том, что согласно статье 20.25 КоАП РФ в случае неуплаты штрафов в течение 60 дней с момента вступления в законную силу постановления об административном правонарушении, может грозить штраф в двойном размере от суммы неоплаченного, либо арест сроком до 15 суток или обязательные работы сроком до 50 часов.
В случае оплаты штрафа в 20-дневный срок со дня вынесения постановления о его назначении - гражданину предоставляется возможность оплатить лишь 50% от суммы.
Фото: ГИБДД Уфы.