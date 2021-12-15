Президент России поручил контролировать цены на стройматериалы

Президент России высказал необходимость создания механизма, который будет способен контролировать цены на строительные материалы.
Как сообщает ТАСС, об этом Владимир Путин заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Президент прокомментировал нестабильную ситуацию на рынке строительных материалов.
Путин обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой сообщить, как правительство работает с этой проблемой и влияет ли на ценообразование строительных материалов. Марат Хуснуллин пояснил, что председатель правительства Михаил Мишустин дал соответствующее поручение, все факты удорожания направляются для разбирательства в ФАС. «У нас есть открытый чат, куда все регионы сбрасывают информацию, если у них есть какие-то такие факты удорожания», — отметил он.
По его словам, в некоторых субъектах РФ было выявлено необоснованное удорожание кирпича на 40 процентов. «Мы проводим профилактическую беседу, чтобы, пользуясь монопольным положением, просто не задирали эти цены», — уточнил он. При этом, по словам вице-премьера, государству придется оплатить все случаи удорожания, которые будут своевременно не замечены, поэтому данной работе уделяется особое внимание.
Путин также указал на момент обратной связи с субъектами РФ.
Напомним, на значительное удорожание строительных материалов жаловались и жители Башкирии. По данным на начало июня, некоторые позиции строительных материалов возросли в стоимости в полтора, а то и в два раза. Например, если кубометр досок из сосны в 2020 году стоил от 7 до 8 тысяч рублей, то в 2021 году — 15-18 тысяч, плита ОSB, которая осенью лежала на прилавках за 650 рублей, продавалась за 3700 рублей.
Зафиксировали начинающееся удорожание и статистики Башстата. Индекс цен на непродовольственные товары, согласно данным ведомства, возрос с началом дачного сезона. В частности, цены на пиломатериалы в среднем увеличились на 15,4%, кирпич красный, металлочерепица и еврошифер – на 3,1-6,8%, цемент, рубероид, ламинат и линолеум, краски и эмали – на 1,1-2,6%.