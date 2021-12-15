Президент России поручил контролировать цены на стройматериалы

Напомним, на значительное удорожание строительных материалов жаловались и жители Башкирии. По данным на начало июня, некоторые позиции строительных материалов возросли в стоимости в полтора, а то и в два раза. Например, если кубометр досок из сосны в 2020 году стоил от 7 до 8 тысяч рублей, то в 2021 году — 15-18 тысяч, плита ОSB, которая осенью лежала на прилавках за 650 рублей, продавалась за 3700 рублей.