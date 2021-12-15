В Башкирии начали работу ёлочные базары

В лесных хозяйствах республики заготовили около 60 тысяч елей, сосен и пихт. Деревья выращивают на специальных плантациях, так что леса от вырубки не страдают. Если, конечно, речь не идет о чёрных лесорубах. Но за это нарушители могут потерять до 500 тысяч рублей.

Тот случай, когда продавцам веришь безоговорочно. Год не простоят, но до Рождества эти красавицы точно будут радовать, обещают торговцы. Сосна, пихта, ель... Определить, что лучше, невозможно. Каждый выбирает под себя: от размера иголок – на сосне они самые большие – до запаха.

Идти за новогодним символом не то что в лес, даже на ёлочный базар не нужно. Многие точки организовали доставку на дом. Если вы всё же отправились за покупкой лично, чтобы не прогадать, нужно придерживаться определенных правил. При выборе ёлки нужно попробовать согнуть ветки. Если они начинают слегка трещать, значит, дерево сухое. И домой новогодняя красавица вам принесет не радость, а игольчатый дождь. У хорошей ёлки ветки должны быть эластичными, а иголки – насыщенного зелёного цвета. Попробуйте растереть их в ладонях: у свежего дерева появиться приятный запах хвои.

Деревья подберут любой высоты. Некоторые пихты достигают 8 метров. Также ввысь в этом году устремились и цены, признаются продавцы.

На ёлочные базары сейчас наведываются не только покупатели, но и проверяющие. Сотрудники управления Россельхознадзора устраивают рейды. В республике в 20 районах введён карантинный фитосанитарный режим по жукам чёрные усачи. Специалисты проверяют наличие сертификата, который подтверждает, что деревья не заражены.

Эти жуки не опасны для человека, но наносят вред насаждениям хвойных пород. Они за короткий период способны уничтожить половину посадок республики. Нарушителей выявляем очень часто, привлекаем к административной ответственности в виде штрафа. Татьяна Минина, государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан