Четыре призывника из Башкирии пополнят ряды научной роты

Интеллектуальный подход к защите страны. Четыре призывника из Башкортостана отправятся в научные роты. Еще семь уже поехали нести службу в военном инновационном технополисе «Эра» в Анапе. Для этих ребят надеть берцы – осознанный выбор.

У каждого из этих ребят есть высшее образование, кто-то уже окончил магистратуру и стремится к науке. Роты, в которые отправятся призывники, так и называются – научные.

Это ребята, которые делают вклад в инженерные технологии, химическую отрасль страны. Руслан Пантелюк отправляется в военно-медицинскую академию. Сам из семьи офицеров, мама – врач. У нового поколения – планы мирового масштаба.

В научные роты забирают ребят от 19 до 27 лет. Кстати, один из призывников отметит свой день рождения уже в поезде, на пути к науке.

Служба таких ребят, как правило, всегда осознанный выбор. Призывники проходят некий кастинг. Третий этапа. В резюме – участие в конкурсах, олимпиадах, наличие научных работ и диплома со средним баллом от 4,5. Заполнить заявку можно на сайте Министерства обороны России.