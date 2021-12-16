Стало известно, когда в Башкирию поступит вакцина от коронавируса для подростков

На заседании Госсобрания Башкирии обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе. В частности, министр здравоохранения Максим Забелин рассказал, когда в республику поступит вакцина от коронавируса для подростков.

«Спутник М» для подростков в возрасте от 12 до 18 лет прибудет в Башкирию уже в ближайшее время. По предварительной информации, вакцинация детей начнётся в декабре.