Стало известно, когда в Башкирию поступит вакцина от коронавируса для подростков

На заседании Госсобрания Башкирии обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе. В частности, министр здравоохранения Максим Забелин рассказал, когда в республику поступит вакцина от коронавируса для подростков.
«Спутник М» для подростков в возрасте от 12 до 18 лет прибудет в Башкирию уже в ближайшее время. По предварительной информации, вакцинация детей начнётся в декабре.
Максим Забелин также заявил о вакцинации своего несовершеннолетнего сына новой вакциной «Спутник М» в качестве добровольца.