На возведение и оснащение Уфимского хосписа потратят более 1 млрд рублей

В более чем миллиард рублей обойдется возведение и оснащение Уфимского хосписа. Достроить его планируют в 2022 году. Объект финансируется полностью за счет внебюджетных средств, то есть на пожертвования.

«Бисквитный день» – это проект Уфимского хосписа. Когда волонтеры поздравляют с днем рождения своих подопечных детей. Сегодня они пришли к Михаилу Стрельникову. Свое 13-летие мальчик отмечает в кругу семьи. Рядом с теми, кто ему помогает последние четыре года бороться с тяжелым заболеванием.

Что бы мне не говорили, я не хочу верить в худшее, я хочу верить в лучшее. Хочу попасть в эти 10%. Любовь Стрельникова, мама Михаила

Такой маленький, но шанс на полное излечение врачи дают. И даже за эти 10% мама будет бороться до конца. У мальчика саркома мягких тканей – редкая злокачественная опухоль, которая развивается в мышцах, сухожилии и хрящах.

Фарфоровая кожа, длинные белые ресницы, бесцветные брови и волосы – результат нескольких курсов химиотерапии. Но Миша Стрельников полон сил и энергии, мальчик верит в свое выздоровление.

Понятие паллиативная помощь очень широкое. Светлана Нигматуллина, пресс-секретарь Уфимского хосписа