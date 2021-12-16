На возведение и оснащение Уфимского хосписа потратят более 1 млрд рублей

В более чем миллиард рублей обойдется возведение и оснащение Уфимского хосписа. Достроить его планируют в 2022 году. Объект финансируется полностью за счет внебюджетных средств, то есть на пожертвования.
«Бисквитный день» – это проект Уфимского хосписа. Когда волонтеры поздравляют с днем рождения своих подопечных детей. Сегодня они пришли к Михаилу Стрельникову. Свое 13-летие мальчик отмечает в кругу семьи. Рядом с теми, кто ему помогает последние четыре года бороться с тяжелым заболеванием.
Такой маленький, но шанс на полное излечение врачи дают. И даже за эти 10% мама будет бороться до конца. У мальчика саркома мягких тканей – редкая злокачественная опухоль, которая развивается в мышцах, сухожилии и хрящах.
Фарфоровая кожа, длинные белые ресницы, бесцветные брови и волосы – результат нескольких курсов химиотерапии. Но Миша Стрельников полон сил и энергии, мальчик верит в свое выздоровление.
Под опекой Уфимского хосписа сегодня находятся более 200 детей и взрослых. К сожалению, большинство из них, в отличие от Миши, нуждаются в паллиативной помощи, которую необходимо оказывать в условиях стационара. Такая возможность должна появиться уже скоро. Возведение хосписа в Уфе продолжается. Объект могут сдать в следующем году. Все зависит от финансирования. Строительство ведется полностью за счет пожертвований. Свой вклад может внести любой желающий.