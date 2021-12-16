В Уфе проходит практическая часть сборов военной полиции Центрального военного округа

Быстрее, лучше, эффективнее. Под таким девизом проходит практическая часть сборов военной полиции в Башкортостане. В регион прибыли офицеры руководящего состава комендатур со всего Центрального военного округа. Участники демонстрировали уровень физической подготовки и совершенствовали знания по тактике. В этом году сборы приурочены к 10-летию образования военной полиции.

Патрульная группа военной полиции попала под огонь террористов. По легенде тренировки, все происходит в горячей точке. Диверсанты напали из засады и ранили одного из бойцов. В ходе быстрых и слаженных действий его удается переместить из зоны огня за укрытие, чтобы оказать экстренную медпомощь и доставить к транспорту. А окружив противника, бойцы военной полиции заставляют его сдаться. Так сотрудники совершенствуют навыки оперативной работы.

Подразделения военной полиции – одни из самых современных в Вооруженных силах России. За их плечами и участие в боевых конфликтах. Один из последних – события в Сирии. Свой опыт патрулирования населенных пунктов, координации действий офицеры передают друг другу.

Данные действия уже были на практике применены при выполнении специальных задач в Сирийской Арабской Республике. Действия эти мы оттачиваем, наращиваем в плане тактической подготовки военнослужащих военной полиции. Константин Смирнов, начальник регионального управления военной полиции по Центральному военному округу

На базе Башкирского медуниверситета участники сборов приняли участие в семинаре по оказанию первой помощи. Этими знаниями должен обладать каждый сотрудник военной полиции. Они могут пригодиться как боевых условиях, так и в мирное время.

Бег на лыжах – не только один из любимых видов спорта сотрудников военной полиции, но и навык, который может пригодиться в оперативной работе. Поэтому зимой соревнования среди военнослужащих проводятся часто.

Бег на лыжах задействует все мышцы в организме человека. Военный офицер должен быть физически сильным. Поэтому считаю, что лыжный спорт для нас очень важен. Андрей Позолотин, офицер военной полиции

Сильный, быстрый, ловкий. Сотрудники военной полиции всегда должны быть в форме. А значит, и нормативы физподготовки выполнять. Подтягивания, бег, силовые нагрузки обязательны для каждого.

На уровне физической подготовки мы тестируем шесть раз в год. Дополнительно в течение последней недели каждого месяца проверяем готовность военнослужащих. Много нормативов, на самом деле много. Мы проверяем различные виды спорта, чтобы сотрудники могли развиваться в различных направлениях. Основные требования – ясность, сила и терпение. Константин Буряев, офицер военной полиции