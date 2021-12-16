В Уфе проходит практическая часть сборов военной полиции Центрального военного округа

Быстрее, лучше, эффективнее. Под таким девизом проходит практическая часть сборов военной полиции в Башкортостане. В регион прибыли офицеры руководящего состава комендатур со всего Центрального военного округа. Участники демонстрировали уровень физической подготовки и совершенствовали знания по тактике. В этом году сборы приурочены к 10-летию образования военной полиции.
Патрульная группа военной полиции попала под огонь террористов. По легенде тренировки, все происходит в горячей точке. Диверсанты напали из засады и ранили одного из бойцов. В ходе быстрых и слаженных действий его удается переместить из зоны огня за укрытие, чтобы оказать экстренную медпомощь и доставить к транспорту. А окружив противника, бойцы военной полиции заставляют его сдаться. Так сотрудники совершенствуют навыки оперативной работы.
Подразделения военной полиции – одни из самых современных в Вооруженных силах России. За их плечами и участие в боевых конфликтах. Один из последних – события в Сирии. Свой опыт патрулирования населенных пунктов, координации действий офицеры передают друг другу.
На базе Башкирского медуниверситета участники сборов приняли участие в семинаре по оказанию первой помощи. Этими знаниями должен обладать каждый сотрудник военной полиции. Они могут пригодиться как боевых условиях, так и в мирное время.
Бег на лыжах – не только один из любимых видов спорта сотрудников военной полиции, но и навык, который может пригодиться в оперативной работе. Поэтому зимой соревнования среди военнослужащих проводятся часто.
Сильный, быстрый, ловкий. Сотрудники военной полиции всегда должны быть в форме. А значит, и нормативы физподготовки выполнять. Подтягивания, бег, силовые нагрузки обязательны для каждого.
Руководство военной полиции Центрального военного округа отметило, что сборы в республике проходят на высоком уровне. В них принимают участие несколько десятков офицеров руководящего состава из 29 регионов страны. В пятницу заключительный день, на котором подведут итоги сборов.