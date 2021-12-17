В Уфе подписали соглашение о создании Евразийской ассоциации содействия исламскому образованию

Каким должно быть исламское образование? Для обсуждения этого вопроса в Уфу на международный форум приехали представители духовных управлений мусульман и религиозных учреждений стран СНГ.

Уфе как одному из духовных центров традиционного ислама на Евразийском пространстве здесь отводится роль координатора. Участники форума рассмотрят вопросы укрепления сотрудничества мусульманского сообщества, а также проблемы в образовательной религиозной среде. Среди ключевых – подготовка кадров духовенства. По словам верховного муфтия России Талгата Таджуддина, по итогам форума будет подписано соглашение о создании Евразийской организации содействия образованию.