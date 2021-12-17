Сегодня, 17 декабря, на пресс-конференции мэр Уфы прокомментировал нехватку транспорта в городе и рассказал, когда с дорог окончательно пропадут все автобусы «ПАЗ».
Сергей Греков отметил, что власти пытаются сделать Уфу городом для пешеходов, а не автомобилистов. Удобный общественный транспорт — важный этап к достижению этой цели.
С января в Уфе будет проходить тест-драйв электробусов. Если тест пройдёт удачно, город примет участие в федеральных программах по развитию электротранспорта.
Также Сергей Греков отметил, что в планах убрать все автобусы «ПАЗ» в Уфе уже к 25 декабря.