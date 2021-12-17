Мэр Уфы прокомментировал нехватку транспорта в городе

Постоянно возникают новые потребности в связи со строительством новых жилых кварталов и микрорайонов. У нас нет любимых перевозчиков, все равны. Главное, чтобы они оказывали качественную услугу. Автобус должен быть безопасным, современным, комфортабельным. Перевозчик должен перевозить пассажиров с определённым интервалом движения, за этим пристально следим, реагируем на сбои.

Сергей Греков, мэр Уфы