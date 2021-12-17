Мэр Уфы прокомментировал нехватку транспорта в городе

Сегодня, 17 декабря, на пресс-конференции мэр Уфы прокомментировал нехватку транспорта в городе и рассказал, когда с дорог окончательно пропадут все автобусы «ПАЗ».

Фото №1 - Мэр Уфы прокомментировал нехватку транспорта в городе

Сергей Греков отметил, что власти пытаются сделать Уфу городом для пешеходов, а не автомобилистов. Удобный общественный транспорт — важный этап к достижению этой цели.

С января в Уфе будет проходить тест-драйв электробусов. Если тест пройдёт удачно, город примет участие в федеральных программах по развитию электротранспорта.

Постоянно возникают новые потребности в связи со строительством новых жилых кварталов и микрорайонов. У нас нет любимых перевозчиков, все равны. Главное, чтобы они оказывали качественную услугу. Автобус должен быть безопасным, современным, комфортабельным. Перевозчик должен перевозить пассажиров с определённым интервалом движения, за этим пристально следим, реагируем на сбои.

Сергей Греков, мэр Уфы 

Также Сергей Греков отметил, что в планах убрать все автобусы «ПАЗ» в Уфе уже к 25 декабря.

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