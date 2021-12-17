В Уфе подводят итоги Года башкирской истории

Участники форума отметили, что башкирский народ силён разнообразием, в том числе и диалектами. И современные реалии требуют новые методы распространения культурных ценностей в электронных ресурсах. В рамках реализации госпрограммы по сохранению и развитию языков народов Башкортостана 120 художественных и документальных фильмов на башкирском языке были оцифрованы и теперь доступны в социальных сетях.