В Уфе подводят итоги Года башкирской истории

Церемония состоялась в Конгресс-холле «Торатау». Для участия были приглашены члены родительских комитетов со всей республики, представители общественности, члены Президиума и Исполкома Всемирного курултая башкир, которые и выступили с инициативой назвать 2021 год Годом башкирской истории.
За отчётный период удалось более подробно изучить особенности и историю башкирских родов, провести десятки мероприятий, направленных на укрепление этноса.
Участники форума отметили, что башкирский народ силён разнообразием, в том числе и диалектами. И современные реалии требуют новые методы распространения культурных ценностей в электронных ресурсах. В рамках реализации госпрограммы по сохранению и развитию языков народов Башкортостана 120 художественных и документальных фильмов на башкирском языке были оцифрованы и теперь доступны в социальных сетях.
Активистов, которые внесли весомый вклад в сохранение и популяризацию исторического наследия, наградили почетными грамотами и медалью Всемирного курултая башкир. Сложнее всего было работать в период пандемии, признались специалисты.