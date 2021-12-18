В Уфе администрация убрала уличные фонари, установленные жителями на свои деньги

Самая темная точка на карте Уфы. В Базилевке жители закупили и установили за свой счет уличные фонари, но когда об этом узнали местные власти, лампочки скрутили. Теперь без фонариков люди на улицы не выходят – боятся, что собьют, ведь случаи уже были.

Даже уже дети приспособились к жизни в кромешной тьме. Каждый день школьники собираются у обочины центральной улицы, где нет оборудованной остановки, и ждут свой автобус до места учебы.

Это улица Беговая. Кроме того, что она центральная, о ней можно сказать, что здесь регулярно ездят большегрузы, рядом федеральная трасса, движение и скоростной режим под стать автомагистралям.

С самого утра, когда еще нет намека на рассвет, в Базилевке загораются огни, но не на столбах, как хотелось бы местным: это свет от автомобильных фар, телефонов и фонариков. Без последнего атрибута пешком идти небезопасно.

Ничего не видно, на работу с фонариками каждый день приходится. Тротуаров нет, машины летают – страшно. Лиана Мансурова, жительница д. Базилевка

Сельчане долго терпели и решили сложиться и закупить фонари за свой счет, скидывался каждый житель. Но как только об этом узнали те, кого местные чуть ли не умоляли об освещении, скрутили лампы. Поставщик электроэнергии заявил, что у деревни накопился долг, а администрация Калининского района города сделала виноватыми сельчан. Якобы они незаконно установили светильники. Теперь Базилевка снова является самой темной точкой Уфы.

Жители самовольно установили светильники без заключения договора с поставщиком электроэнергии, поэтому был проведен демонтаж. Лариса Салихова, заместитель начальника информационно-аналитического управления администрации г. Уфы

Терпение жителей деревни окончательно лопнуло, и они записали обращение к главе республики, ведь на заявления сельчане получали лишь отписки, даже когда дело едва не дошло до трагедии.

Мою дочь сбили здесь. Я писала обращения, в том числе насчет пешеходных дорожек. Говорят, что у нас не хватает места. Светлана Рузанова, жительница д. Базилевка