В Уфе администрация убрала уличные фонари, установленные жителями на свои деньги

Самая темная точка на карте Уфы. В Базилевке жители закупили и установили за свой счет уличные фонари, но когда об этом узнали местные власти, лампочки скрутили. Теперь без фонариков люди на улицы не выходят – боятся, что собьют, ведь случаи уже были.
Даже уже дети приспособились к жизни в кромешной тьме. Каждый день школьники собираются у обочины центральной улицы, где нет оборудованной остановки, и ждут свой автобус до места учебы.
Это улица Беговая. Кроме того, что она центральная, о ней можно сказать, что здесь регулярно ездят большегрузы, рядом федеральная трасса, движение и скоростной режим под стать автомагистралям.
С самого утра, когда еще нет намека на рассвет, в Базилевке загораются огни, но не на столбах, как хотелось бы местным: это свет от автомобильных фар, телефонов и фонариков. Без последнего атрибута пешком идти небезопасно.
Сельчане долго терпели и решили сложиться и закупить фонари за свой счет, скидывался каждый житель. Но как только об этом узнали те, кого местные чуть ли не умоляли об освещении, скрутили лампы. Поставщик электроэнергии заявил, что у деревни накопился долг, а администрация Калининского района города сделала виноватыми сельчан. Якобы они незаконно установили светильники. Теперь Базилевка снова является самой темной точкой Уфы.
Терпение жителей деревни окончательно лопнуло, и они записали обращение к главе республики, ведь на заявления сельчане получали лишь отписки, даже когда дело едва не дошло до трагедии.
Но все же в уфимской администрации начали решать проблему. После ряда совещаний мэрии удалось договориться с поставщиком электроэнергии, чтобы на нескольких улицах появился свет. Городские власти добавили, что для освещения всей Базилевки необходимо смонтировать еще около 200 светоточек, только за чей счет – уточнения не было. Впрочем, это и неважно: жители деревни доказали, что могут все сами и без помощи чиновников. Правда, инициативу проявлять они уже не особо торопятся.