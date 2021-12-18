В Башкирии за ночь задержали 55 пьяных водителей

55 задержанных в состоянии алкогольного опьянения – таков результат ночного рейда ГИБДД республики. Профилактические проверки прошли на всей территории региона.

Так, в Мечетлинском районе инспекторы остановили водителя, который в нетрезвом состоянии перевозил четверых детей. А в Гафурийском районе 43-летний мужчина, как выяснилось позже, сел пьяным за руль повторно. Поэтому ему грозит уголовное наказание. На всех остальных водителей инспекторы составили протоколы, машины отправили на спецстоянку.

Фото №1 - В Башкирии за ночь задержали 55 пьяных водителей

Вчера было задержано 55 водителей в нетрезвом состоянии. За 11 месяцев текущего года в республике зарегистрировано 329 ДТП, в которых 77 человек погибли и 428 получили травмы.

Марсель Бикташев, инспектор группы пропаганды Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан
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