В Башкирии за ночь задержали 55 пьяных водителей

Так, в Мечетлинском районе инспекторы остановили водителя, который в нетрезвом состоянии перевозил четверых детей. А в Гафурийском районе 43-летний мужчина, как выяснилось позже, сел пьяным за руль повторно. Поэтому ему грозит уголовное наказание. На всех остальных водителей инспекторы составили протоколы, машины отправили на спецстоянку.