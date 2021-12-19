Сотый «Инвестчас»: эффективность для экономики Башкирии в цифрах

Десятки тысяч созданных рабочих мест и сотни миллиардов рублей вливаний в экономику. На неделе глава Башкортостан провел юбилейное сотое заседание «Инвестиционного часа», на котором были подведены итоги работы. Новый формат взаимодействия власти и предпринимателей появился в 2018 по настоянию самого Радия Хабирова. Эффективность «Инвестчасов» уже оценили в цифрах.

Реконструкция только одной из таких печей обходится до миллиарда рублей. Но если не вложиться вовремя, в разы снизится производительность предприятия. И потерять можно гораздо больше. За два года на заводе «Каустик», входящем в холдинг БСК, модернизация затронула едва ли не каждый цех. В ноябре на «Каустике» возобновила работу ранее законсервированная кислородная станция. Предприятие начало поставки для медучреждения.

Собственные инвестпроекты БСК неоднократно презентовала на правительственных заседаниях. Первые итоги их реализации можно подвести и на «Соде», дела которой также пошли в гору. Конечно, самым заметным результатом можно назвать возобновление производства стиральных порошков. Всем известные бренды снова вернулись на прилавок. Пока в небольших количествах. Но в планах нарастить объемы и расширить линейку.

Грамотная инвестиционная политика тянет за собой и социалку. Зарплаты рабочим выросли почти на 13%. БСК организовала для сотрудников собственный спортзал, льготное питание в столовой и ипотечную программу.

Объем капитальных затрат по каждому проекту превышает 25 млрд, суммарно – более 70 млрд. Строительство новых предприятий, замена старых. Это дополнительный фактор, чтобы выпускники Стерлитамака и Уфы не уезжали, а оставались работать на современных предприятиях. Эдуард Давыдов, генеральный директор АО «Башкирская содовая компания»

Модернизация БСК – в числе крупнейших инвестиционных проектов республики. Но это то, что делается внутри самого предприятия. А ведь много новых производств, построенных с нуля. Например, открытый на неделе индустриальный парк «Уфимский». На его территории уже разместились резиденты по изготовлению зерноочистительного оборудования. Скоро начнется производство краски для дорожной разметки. И это только начало.

Со старта работы инвестиционных комитетов рассмотрено порядка 400 инвестпроектов на сумму 815 миллиардов рублей. Этот тренд поддержали в муниципалитетах, где проводятся «Предпринимательские часы». Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан, министр экономического развития и инвестиционной политики

В рамках поддержки одобренных инициатив республика оказала инвесторам помощь на общую сумму 14,5 млрд рублей в виде налоговых льгот и субсидий. Правительство возмещает затраты на строительство инженерной инфраструктуры, покупку оборудования и проценты по кредитам.

По итогам 2020 года Башкортостан вошёл в пятёрку лучших регионов России в Национальном рейтинге состояния инвестклимата. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто принимает участие во взаимодействии с бизнесменами. Это очень сложная, кропотливая работа, но она приносит свои плоды экономике региона и нашим жителям. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан