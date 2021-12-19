Сотый «Инвестчас»: эффективность для экономики Башкирии в цифрах

Десятки тысяч созданных рабочих мест и сотни миллиардов рублей вливаний в экономику. На неделе глава Башкортостан провел юбилейное сотое заседание «Инвестиционного часа», на котором были подведены итоги работы. Новый формат взаимодействия власти и предпринимателей появился в 2018 по настоянию самого Радия Хабирова. Эффективность «Инвестчасов» уже оценили в цифрах.
Реконструкция только одной из таких печей обходится до миллиарда рублей. Но если не вложиться вовремя, в разы снизится производительность предприятия. И потерять можно гораздо больше. За два года на заводе «Каустик», входящем в холдинг БСК, модернизация затронула едва ли не каждый цех. В ноябре на «Каустике» возобновила работу ранее законсервированная кислородная станция. Предприятие начало поставки для медучреждения.
Собственные инвестпроекты БСК неоднократно презентовала на правительственных заседаниях. Первые итоги их реализации можно подвести и на «Соде», дела которой также пошли в гору. Конечно, самым заметным результатом можно назвать возобновление производства стиральных порошков. Всем известные бренды снова вернулись на прилавок. Пока в небольших количествах. Но в планах нарастить объемы и расширить линейку.
Грамотная инвестиционная политика тянет за собой и социалку. Зарплаты рабочим выросли почти на 13%. БСК организовала для сотрудников собственный спортзал, льготное питание в столовой и ипотечную программу.
Модернизация БСК – в числе крупнейших инвестиционных проектов республики. Но это то, что делается внутри самого предприятия. А ведь много новых производств, построенных с нуля. Например, открытый на неделе индустриальный парк «Уфимский». На его территории уже разместились резиденты по изготовлению зерноочистительного оборудования. Скоро начнется производство краски для дорожной разметки. И это только начало.
В рамках поддержки одобренных инициатив республика оказала инвесторам помощь на общую сумму 14,5 млрд рублей в виде налоговых льгот и субсидий. Правительство возмещает затраты на строительство инженерной инфраструктуры, покупку оборудования и проценты по кредитам.
Промышленность, сельское хозяйство, придорожный сервис – основные направления для реализации инвестпроектов. Сейчас правительство активно создает условия для привлечения предпринимателей в сферу туризма. Очевидно, сотый юбилей в копилке «Инвестиционных часов» будет не последним. С нового года начнется очередной отсчет. Многие предприниматели уже ждут своей очереди.