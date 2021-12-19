Дома-коммуны и футуристичные эксперименты: как должна была выглядеть Уфа на самом деле

С момента возведения Парфенона в Афинах прошло почти 2500 тысячи лет, а человечество так и не придумало ничего лучше, если говорить о настоящем идеале архитектуры. Наверное, поэтому практически в каждом городе планеты есть хотя бы одно здание с колоннами. Большой театр в Москве, Белый дом в Америке, главный корпус БашГУ в Уфе. У всех этих зданий один прародитель.  Впрочем, на смену классике пришел конструктивизм, и архитектура в городах начала стремительно меняться. Сегодня мы расскажем о том, как должна была выглядеть Уфа на самом деле, что общего у здания ФСБ и Палаццо в Италии и как 100 лет назад архитекторы представляли себе людей будущего.

В Уфе немало зданий, у которых есть собственное имя. Но, пожалуй, именно это самое узнаваемое из них. Это дом-хрусталь. Назвали его так, потому что в середине прошлого века здесь был единственный в Башкирии магазин, где можно было приобрести хрусталь. Иметь его дома тогда считалось настоящей роскошью, и именно поэтому его ставили на самое видное место, а пользовались лишь только по случаю особых торжеств. Как, например, празднование Нового года. Но кроме этого, дом имел еще одну особенность. Сразу после возведения он занял первую строчку в списке самых высоких жилых домов, отобрав пальму первенства у восьмиэтажки в Черниковке.

Фото №1 - Дома-коммуны и футуристичные эксперименты: как должна была выглядеть Уфа на самом деле

Это были первые высотки в Уфе, но изначально они строились для Черниковска как для отдельного города. Архитекторы приложили немало усилий. Фасады восьмиэтажек в стиле сталинского ампира производили впечатление своей монументальностью. И здесь же появились первые лифты для жилых зданий. Люди ходили кататься на них словно на аттракционах.

Есть мнения, что район Черниковка, а именно улица Первомайская, немного напоминает архитектуру в Санкт-Петербурге. Уфимский Питер, как ее называют некоторые пользователи в интернете. Но для полноты картины немного не хватает знаменитых питерских дворов-колодцев, однако к жилым кварталам мы еще вернемся. А в действительности весь архитектурный ансамбль улицы Первомайской – это проект московских архитекторов.

Хорошая, качественная архитектура, сделанная профессионалами. Внутри здание небольшое, но держит большую площадь. И мастерство деталей, выполненных по всем канонам классики.

Дмитрий Винкельман, архитектор
Фото №2 - Дома-коммуны и футуристичные эксперименты: как должна была выглядеть Уфа на самом деле

Дворец культуры имени Серго Орджоникидзе по праву считают одним из самых красивых в Уфе. Здание очень хорошо сохранилось и  практически не изменилось с момента постройки – с середины прошлого века. Это своего рода образец сталинского ампира – стиля знаменитых московских высоток, триумфальных арок и станций метро.

Пенальти

Архитекторы не случайно так любят Черниковку. Здесь можно встретить не только классические постройки, но и уникальные жилые дома.

Архитекторы, особенно молодые, любят свободу творчества и эксперименты. А урбанисты, как сейчас принято называть специалистов по городскому планированию, любят компактные и необычные здания. И вот  тот случай, когда и те и другие остались довольны. Круглый дом по улице Вологодской. Некоторые считают, что это здание можно смело внести в список самых уникальных в России. Но все дело в месте, на котором он был построен. В этот пятачок на перекрестке обычная панельная многоэтажка просто не вмещалась, а вот круглая высотка пришлась как нельзя кстати.

Фото №3 - Дома-коммуны и футуристичные эксперименты: как должна была выглядеть Уфа на самом деле

Конечно, это не единственный круглый дом в России. Таких зданий в стране было построено немало. Вообще практика возводить здания-клоны была делом распространенным. Дома были похожи как две капли воды. И именно это было описано в самой новогодней комедии.

Вы замечали, что когда приезжаете в другой город, некоторые здания кажутся вам знакомыми. И речь не о панельных домах. Впрочем, слеующий тоже многоэтажный. Это знаменитые дома-пупырышки на проспекте Октября. Такое названия им дали из-за выпуклых балконов. Впрочем, в разных городах у них свое название. В Москве их называют дома-соты, в Самаре – дом-кукуруза. В Минске и Бресте, наверное, тоже как-то называют. Но, как и круглый дом в Черниковке, они были возведены в конце прошлого века. Своего рода попытка разнообразить суровую архитектуру советской эпохи.

Ну а как всё начиналось? В 30-е годы прошлого века задумались о том, что человеку будущего не нужно отвлекаться на стирку, уборку, готовку. Вообще думать о быте. Стране нужны рабочие руки. Человек должен думать только о деле. Значит, об остальном должно думать государство. И по всему союзу началось строительство домов-коммун.

Люди должны были встать, у себя только почистить зубы. Дальше зарядка в общественном зале, завтрак в общей столовой, а затем на работу. Дети оставались в коммунальном детсаду.

Константин Донгузов, архитектор

Настоящая человекофабрика. Одна из них находилась в Уфе по улице Ленина. Конечно, сейчас это самый обычный жилой дом, но то, что здание задумывалось, как дом-коммуна, ни для кого не секрет. Вот только футуристичный на то время социальный эксперимент так и не прижился.

Культура семейного быта не может быть так быстро реформирована, поэтому такая социальная практика со временем сошла на нет.

Константин Донгузов, архитектор

Было суждено оставаться лишь в планах и другим социалистическим объектам. Таким, что могли полностью изменить облик Уфы.

Фото №4 - Дома-коммуны и футуристичные эксперименты: как должна была выглядеть Уфа на самом деле

Уфимский Гостиный двор. Его начали возводить еще в начале 19 века и строили почти 40 лет. Объект, конечно, грандиозный, и сколько было вложено труда – представить сложно. Но все это планировалось снести. Дело в том, что вся эта площадь должна была стать местом для строительства Дворца советов. Даже заложили фундамент. На нем сейчас стоит Авиационный университет. На месте Гостинки должен был быть парк или сквер. А само здание Дворца советов – стремительно возвышаться.

Кстати, судя по сохранившимся чертежам, центр Уфы должен был быть намного выше. Например, Театр оперы и балета не досчитался два этажа. Главный корпус БашГУ остался без башни со шпилем. А ведь сочетания с другими высотками сделало бы центр намного солиднее, отмечают архитекторы.

Должен был возникнуть диалог вертикалей башен, которого в Уфе сейчас нет.

Константин Донгузов, архитектор

И всё же центральную часть Уфы старались сделать особенной. Объекты были не только в стиле античного классицизма, но и Средневековья и эпохи Возрождения. 

Фото №5 - Дома-коммуны и футуристичные эксперименты: как должна была выглядеть Уфа на самом деле

Как вы думаете, что может быть общего у сотрудников наших спецслужб и некоторых итальянских семей середины 15 века? Это Палаццо – такой закрытый городской дворец, который был хорошо укреплен и больше служил комфортабельным убежищем для всей итальянской семьи того времени. Именно по принципу Палаццо и было возведено здание уфимского ФСБ. Кстати, архитектор будущего здания ФСБ не сразу понял, для чего его приглашают к себе люди в штатском.

К нему приехали специальные люди, что привело его в некоторое волнение. И только в машине он осторожно спросил, зачем и куда его везут, и ему сказали, что это касается проекта нового здания для ФСБ.

Константин Донгузов, архитектор

Конечно, это лишь часть уникальных построек советской эпохи, которую удалось показать. Каждая из них, несмотря на строгие стандарты того времени, отличается друг от друга, но в целом делая образ нашего города неповторимым со своей уникальной историей.

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