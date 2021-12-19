Дома-коммуны и футуристичные эксперименты: как должна была выглядеть Уфа на самом деле

С момента возведения Парфенона в Афинах прошло почти 2500 тысячи лет, а человечество так и не придумало ничего лучше, если говорить о настоящем идеале архитектуры. Наверное, поэтому практически в каждом городе планеты есть хотя бы одно здание с колоннами. Большой театр в Москве, Белый дом в Америке, главный корпус БашГУ в Уфе. У всех этих зданий один прародитель. Впрочем, на смену классике пришел конструктивизм, и архитектура в городах начала стремительно меняться. Сегодня мы расскажем о том, как должна была выглядеть Уфа на самом деле, что общего у здания ФСБ и Палаццо в Италии и как 100 лет назад архитекторы представляли себе людей будущего.

В Уфе немало зданий, у которых есть собственное имя. Но, пожалуй, именно это самое узнаваемое из них. Это дом-хрусталь. Назвали его так, потому что в середине прошлого века здесь был единственный в Башкирии магазин, где можно было приобрести хрусталь. Иметь его дома тогда считалось настоящей роскошью, и именно поэтому его ставили на самое видное место, а пользовались лишь только по случаю особых торжеств. Как, например, празднование Нового года. Но кроме этого, дом имел еще одну особенность. Сразу после возведения он занял первую строчку в списке самых высоких жилых домов, отобрав пальму первенства у восьмиэтажки в Черниковке.

Это были первые высотки в Уфе, но изначально они строились для Черниковска как для отдельного города. Архитекторы приложили немало усилий. Фасады восьмиэтажек в стиле сталинского ампира производили впечатление своей монументальностью. И здесь же появились первые лифты для жилых зданий. Люди ходили кататься на них словно на аттракционах.

Есть мнения, что район Черниковка, а именно улица Первомайская, немного напоминает архитектуру в Санкт-Петербурге. Уфимский Питер, как ее называют некоторые пользователи в интернете. Но для полноты картины немного не хватает знаменитых питерских дворов-колодцев, однако к жилым кварталам мы еще вернемся. А в действительности весь архитектурный ансамбль улицы Первомайской – это проект московских архитекторов.

Хорошая, качественная архитектура, сделанная профессионалами. Внутри здание небольшое, но держит большую площадь. И мастерство деталей, выполненных по всем канонам классики. Дмитрий Винкельман, архитектор

Дворец культуры имени Серго Орджоникидзе по праву считают одним из самых красивых в Уфе. Здание очень хорошо сохранилось и практически не изменилось с момента постройки – с середины прошлого века. Это своего рода образец сталинского ампира – стиля знаменитых московских высоток, триумфальных арок и станций метро.

Архитекторы не случайно так любят Черниковку. Здесь можно встретить не только классические постройки, но и уникальные жилые дома.

Архитекторы, особенно молодые, любят свободу творчества и эксперименты. А урбанисты, как сейчас принято называть специалистов по городскому планированию, любят компактные и необычные здания. И вот тот случай, когда и те и другие остались довольны. Круглый дом по улице Вологодской. Некоторые считают, что это здание можно смело внести в список самых уникальных в России. Но все дело в месте, на котором он был построен. В этот пятачок на перекрестке обычная панельная многоэтажка просто не вмещалась, а вот круглая высотка пришлась как нельзя кстати.

Конечно, это не единственный круглый дом в России. Таких зданий в стране было построено немало. Вообще практика возводить здания-клоны была делом распространенным. Дома были похожи как две капли воды. И именно это было описано в самой новогодней комедии.

Вы замечали, что когда приезжаете в другой город, некоторые здания кажутся вам знакомыми. И речь не о панельных домах. Впрочем, слеующий тоже многоэтажный. Это знаменитые дома-пупырышки на проспекте Октября. Такое названия им дали из-за выпуклых балконов. Впрочем, в разных городах у них свое название. В Москве их называют дома-соты, в Самаре – дом-кукуруза. В Минске и Бресте, наверное, тоже как-то называют. Но, как и круглый дом в Черниковке, они были возведены в конце прошлого века. Своего рода попытка разнообразить суровую архитектуру советской эпохи.

Ну а как всё начиналось? В 30-е годы прошлого века задумались о том, что человеку будущего не нужно отвлекаться на стирку, уборку, готовку. Вообще думать о быте. Стране нужны рабочие руки. Человек должен думать только о деле. Значит, об остальном должно думать государство. И по всему союзу началось строительство домов-коммун.

Люди должны были встать, у себя только почистить зубы. Дальше зарядка в общественном зале, завтрак в общей столовой, а затем на работу. Дети оставались в коммунальном детсаду. Константин Донгузов, архитектор

Настоящая человекофабрика. Одна из них находилась в Уфе по улице Ленина. Конечно, сейчас это самый обычный жилой дом, но то, что здание задумывалось, как дом-коммуна, ни для кого не секрет. Вот только футуристичный на то время социальный эксперимент так и не прижился.

Культура семейного быта не может быть так быстро реформирована, поэтому такая социальная практика со временем сошла на нет. Константин Донгузов, архитектор

Было суждено оставаться лишь в планах и другим социалистическим объектам. Таким, что могли полностью изменить облик Уфы.

Уфимский Гостиный двор. Его начали возводить еще в начале 19 века и строили почти 40 лет. Объект, конечно, грандиозный, и сколько было вложено труда – представить сложно. Но все это планировалось снести. Дело в том, что вся эта площадь должна была стать местом для строительства Дворца советов. Даже заложили фундамент. На нем сейчас стоит Авиационный университет. На месте Гостинки должен был быть парк или сквер. А само здание Дворца советов – стремительно возвышаться.

Кстати, судя по сохранившимся чертежам, центр Уфы должен был быть намного выше. Например, Театр оперы и балета не досчитался два этажа. Главный корпус БашГУ остался без башни со шпилем. А ведь сочетания с другими высотками сделало бы центр намного солиднее, отмечают архитекторы.

Должен был возникнуть диалог вертикалей башен, которого в Уфе сейчас нет. Константин Донгузов, архитектор

И всё же центральную часть Уфы старались сделать особенной. Объекты были не только в стиле античного классицизма, но и Средневековья и эпохи Возрождения.

Как вы думаете, что может быть общего у сотрудников наших спецслужб и некоторых итальянских семей середины 15 века? Это Палаццо – такой закрытый городской дворец, который был хорошо укреплен и больше служил комфортабельным убежищем для всей итальянской семьи того времени. Именно по принципу Палаццо и было возведено здание уфимского ФСБ. Кстати, архитектор будущего здания ФСБ не сразу понял, для чего его приглашают к себе люди в штатском.

К нему приехали специальные люди, что привело его в некоторое волнение. И только в машине он осторожно спросил, зачем и куда его везут, и ему сказали, что это касается проекта нового здания для ФСБ. Константин Донгузов, архитектор