Участник СВО из Башкирии продолжает дело своего деда-фронтовика

Военнослужащий из Чишминского района с позывным «Толстый» продолжает военные традиции своего прадеда, ветерана Великой Отечественной войны. Уже два года он участвует в специальной военной операции и недавно вернулся в отпуск, посетив волонтерский штаб «Хасан» в поселке Ново-Ябалаклы-Дим.

«Толстый» поделился трогательной историей своего прадеда Халяфа Насыйбуллина, показав фотоснимок, ставший для него символом семейных традиций и напоминанием о ценностях, передающихся из поколения в поколение.

Прадед бойца Халяф родился в Буздякском районе. В 1942 году, в возрасте 24 лет, он был призван на фронт, где сражался в составе 140-й стрелковой бригады. В архиве районного военкомата сохранились два извещения. Первое, датированное 4 сентября 1942 года, сообщало о том, что он «пропал без вести» в Мгинском районе Ленинградской области. Второе – о его героической смерти и захоронении в хуторе Поломынза Пыльзенского района в Эстонской ССР 13 августа 1944 года. У него остались супруга и трое детей, одним из которых был дед «Толстого».

Семейная история Насыйбуллиных, полная мужества и стойкости, передается из поколения в поколение. Воспитанный на примерах своих предков, боец осознает важность сохранения памяти о тех, кто сражался за свободу. С детства он знал, что главная задача мужчины – защищать свою землю и близких. Гордость за ветеранов Великой Отечественной войны лишь укрепила его стремление быть достойным их наследия.

Когда началась специальная военная операция на тех же землях, где более 80 лет назад сражались его предки, «Толстый» понял, что пришло время завершить правое дело, начатое его предками-освободителями.

Его шурин, разделяющий те же ценности, решил также подписать контракт. Хотя «Толстый» и «Дикий» служат в разных батальонах, они продолжают поддерживать связь, с гордостью исполняя свой долг перед Родиной.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).