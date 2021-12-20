В районе Башкирии праздник «Счастье луковое»

В Иглинском районе хотят возродить традицию сажать лук. В советское время совхоз «Алаторский» занимался выращиванием лука в больших масштабах. Продукция была востребована на сельхозярмарках крупных городов России, а также в европейских странах.
Накануне в рамках конкурса «Трезвое село» в районе прошел праздник «Счастье луковое». Гости праздника ознакомились с историей появления варшавского лука и узнали о династиях иглинских луководов. На сцене дома культуры чествовали старейших жителей села Алаторка, занимающихся выращиванием овощной культуры.
Отметим, что башкирские ученые уже начали испытания нового сорта иглинского лука на базе госсортучастков Башкирии, Челябинской области и Кургана, а также в Учебно-научном центре БГАУ. Новый сорт получил название «Иглинский-2».