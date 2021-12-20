В районе Башкирии праздник «Счастье луковое»

В Иглинском районе хотят возродить традицию сажать лук. В советское время совхоз «Алаторский» занимался выращиванием лука в больших масштабах. Продукция была востребована на сельхозярмарках крупных городов России, а также в европейских странах.

Накануне в рамках конкурса «Трезвое село» в районе прошел праздник «Счастье луковое». Гости праздника ознакомились с историей появления варшавского лука и узнали о династиях иглинских луководов. На сцене дома культуры чествовали старейших жителей села Алаторка, занимающихся выращиванием овощной культуры.

Лук выращиваем 72 года. Хороший у нас лук, сладкий, продолговатый. Вера Казакова, жительница с. Алаторка