В Уфе прошел форум «Герои молодого поколения»

Прыгнуть в ледяную воду или зайти в горящую избу, чтобы спасти человека. Поступок, заслуживающий уважения, особенно если пришедший на помощь сам еще ребенок. В Уфе сегодня прошел форум «Герои молодого поколения». За героические поступки наградили три десятка ребят.
У этой истории счастливый конец. Но все могло обернуться иначе, если бы не отважный поступок 14-летнего Айнура Якубова. Именно он первым прибежал на помощь сверстникам – двоим братьям, которые оказались в ледяной воде.
За свой поступок школьник сегодня получил награду как герой молодого поколения. Хотя свои действия он каким-то особенными не считает. А вот мать юного спасителя переполняет гордость за сына.
У каждого своя история, в её основе – спасённая человеческая жизнь. Одни пришли на помощь к утопающим, другие в буквальном смысле слова вытащили из огня пострадавших. Отдельная номинация – для студентов медицинских учебных заведений, которые трудились в ковид-госпиталях. В общей сложности на сцену за наградами поднялись 30 человек.
Форум «Герои молодого поколения» проводится ежегодно. Наградами отмечают отважные поступки не только детей, но и тех, кому уже за 18, но нет еще 35. Цель проекта – привлечь внимание общественности к людям, которые не проходят мимо чужой беды и готовы прийти на помощь, даже если это связано с риском для жизни.