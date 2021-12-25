В Уфе прошел форум «Герои молодого поколения»

Прыгнуть в ледяную воду или зайти в горящую избу, чтобы спасти человека. Поступок, заслуживающий уважения, особенно если пришедший на помощь сам еще ребенок. В Уфе сегодня прошел форум «Герои молодого поколения». За героические поступки наградили три десятка ребят.

У этой истории счастливый конец. Но все могло обернуться иначе, если бы не отважный поступок 14-летнего Айнура Якубова. Именно он первым прибежал на помощь сверстникам – двоим братьям, которые оказались в ледяной воде.

Это было неожиданно. Он ушел под воду, мы все побежали. Я схватился за что-то и вытянул. Айнур Якубов, ученик 9 класса гимназии с. Кушнаренково

За свой поступок школьник сегодня получил награду как герой молодого поколения. Хотя свои действия он каким-то особенными не считает. А вот мать юного спасителя переполняет гордость за сына.

Думаю, дальше тоже будет помогать тем, кто вот попал в беду. Я очень горжусь. Гульнара Якубова, мама Айнура

Любой разумный человек, который не боится, прыгнет в воду. Получается, я прыгнула в воду и вытащила эту женщину. Наталья Толстолуцкая, студент Башкирского государственного университета

У каждого своя история, в её основе – спасённая человеческая жизнь. Одни пришли на помощь к утопающим, другие в буквальном смысле слова вытащили из огня пострадавших. Отдельная номинация – для студентов медицинских учебных заведений, которые трудились в ковид-госпиталях. В общей сложности на сцену за наградами поднялись 30 человек.

И в этом году мы отметили номинацию про тушение лесных пожаров. Мы считаем, что это тоже актуальная тема, особенно нынешний год для нашего региона. А также еще одна номинация была – первая помощь, потому что благодаря этому дети спасают жизни. Юлия Рибенчук, организатор форума «Герои молодого поколения»