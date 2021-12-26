Проект «Территория женского счастья» в 6-й раз прошел в телеформате

Проект «Территория женского счастья» уже в шестой раз прошел в телевизионном формате. Подарки, советы диетолога и астролога. За три часа прямого эфира гости студии не только делились праздничным настроением, но и ценными советами. Традиционно героиням проекта «Преображение» меняли внешность прямо во время передачи.
Героини проекта «Преображение» – Элина и Лайсан. Женщины с непростыми судьбами обратились за помощью в ресурсный центр. Там они получили психологическую поддержку. На «Территории женского счастья» в прямом эфире героиням меняют внешность. Самое главное, чтобы женщины из проекта вышли не только с новой прической, но и новым мышлением.
Капитан хоккейной команды «Салават Юлаев» Григорий Панин сегодня сменил клюшку на кухонный нож. И приготовил спортсмен не жареное мясо, которое, к слову, не ест, а легкий овощной салат. Каждый гость делился секретами своего успеха. Для Панина это правильный внутренний настрой.
Врач-диетолог Регина Доктор посоветовала долгий прием пищи за новогодним столом разнообразить играми и общением. Объедаться, кстати, тоже можно, но не затягивая процесс на все выходные.
Автор проекта Каринэ Хабирова по профессии врач-ортодонт. Ее советы телезрителям сегодня касались ухода за полостью рта. Она в прямом эфире показала, как правильно чистить зубы. Даже в такой элементарной процедуре есть свои нюансы.
Астролог по совету звезд отметила, что год черного тигра правильно будет встретить в узком кругу. Для карьеристов лучшим цветом наряда в новогоднюю ночь станет фиолетовый, а тем, кто хочет заработать, – серебряный или золотой. Желающим найти любовь нужно использовать природные цвета, в которых обитает хищник.
Гостем студии в этот раз стал Радий Хабиров. Не секрет, что глава республики любит готовить. Сегодня меню новогоднее, поэтому Радий Хабиров раскатал тесто для имбирного печенья. Изначально «Территория женского счастья» предполагала только очный формат, но телевизионный тоже оказался удачным. На следующий год проект также будет курсировать по районам республики. Планируется, что он снова станет всероссийским.