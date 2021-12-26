Проект «Территория женского счастья» в 6-й раз прошел в телеформате

Проект «Территория женского счастья» уже в шестой раз прошел в телевизионном формате. Подарки, советы диетолога и астролога. За три часа прямого эфира гости студии не только делились праздничным настроением, но и ценными советами. Традиционно героиням проекта «Преображение» меняли внешность прямо во время передачи.

Героини проекта «Преображение» – Элина и Лайсан. Женщины с непростыми судьбами обратились за помощью в ресурсный центр. Там они получили психологическую поддержку. На «Территории женского счастья» в прямом эфире героиням меняют внешность. Самое главное, чтобы женщины из проекта вышли не только с новой прической, но и новым мышлением.

Нужно себе время уделять. На прогулки, книжку читать, кофе сходить попить. Элина Исаева, участница проекта «Территория женского счастья»

Капитан хоккейной команды «Салават Юлаев» Григорий Панин сегодня сменил клюшку на кухонный нож. И приготовил спортсмен не жареное мясо, которое, к слову, не ест, а легкий овощной салат. Каждый гость делился секретами своего успеха. Для Панина это правильный внутренний настрой.

Спокойствие, уверенность в себе. И другим, кто меня окружает, тоже будет хорошо. Григорий Панин, капитан хоккейной команды «Салават Юлаев»

Врач-диетолог Регина Доктор посоветовала долгий прием пищи за новогодним столом разнообразить играми и общением. Объедаться, кстати, тоже можно, но не затягивая процесс на все выходные.

31 декабря вы можете поесть насыщенные блюда, а 1 и 2 января быть в рационе. 7 января тоже праздничное, а потом обычное. Так вы не наберете лишнего. Регина Доктор, диетолог

Автор проекта Каринэ Хабирова по профессии врач-ортодонт. Ее советы телезрителям сегодня касались ухода за полостью рта. Она в прямом эфире показала, как правильно чистить зубы. Даже в такой элементарной процедуре есть свои нюансы.

Я стараюсь максимально по возможности читать статьи, слушать лекции по моей профессии. Конечно, медицина очень быстро развивается. Даже если год не работаешь активно, уже нужно какое-то обучение. Конечно, механические навыки не теряются, но научная база постоянно обновляется, постоянно меняется. Каринэ Хабирова, автор проекта «Территория женского счастья»

Астролог по совету звезд отметила, что год черного тигра правильно будет встретить в узком кругу. Для карьеристов лучшим цветом наряда в новогоднюю ночь станет фиолетовый, а тем, кто хочет заработать, – серебряный или золотой. Желающим найти любовь нужно использовать природные цвета, в которых обитает хищник.

Замечательный проект. Каждую женщину заставляет задуматься, полюбить себя, почувствовать себя женственной. Насколько она красива, великолепна, чудесна. Динис Юсупов, глава администрации Аскинского района