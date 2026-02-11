В Уфе пекарня-кондитерская вошла в проект «Продукт Башкортостана»

Уфимская пекарня-кондитерская расширила своё производство и вошла в проект «Продукт Башкортостана». Это региональный бренд, подтверждающий качество и безопасность продукции. Получение так называемого «знака качества» позволяет производителям усилить свои позиции на рынке России и за рубежом.

С этого начинается приготовление мягких сыров типа Пасты Филата: в ёмкости замешивают закваску и фермент, где позже вызревает белок, по консистенции масса должна стать плотной. Удобно, что, как говорится, не отходя от кассы, можно проверить качество будущего продукта на всех этапах.

Это значит, что смесь готова к нагреву и последующему плавлению. Сыворотку сливают, а сгусток превращают в пласт, из которого технолог начинает формировать сыр. Лучше не ложкой, а вручную, и в процессе главное – скорость, делится своим опытом Альбина Сабитова. В 2024 году её признали лучшим сыроваром Башкортостана.

Сыры Белпер Кнолле, Чечил, Халуми, Моцарелла, Сулугуни – некогда пекарня-кондитерская начала делать упор на молочную продукцию. За три года существования, помимо пекарни, производители развили молочный цех. А ещё начали выпускать мясные полуфабрикаты и кондитерские изделия.

И, конечно, доверие потребителей объясняется качеством и безопасностью продукции. В конце прошлого года организация стала дипломантом проекта «Продукт Башкортостана» – это знак качества, показывающий, что товар произведён в нашей республике из местного сырья и соответствует всем стандартам.