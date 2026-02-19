«Территория женского счастья» посетила Мишкинский район

В Мишкинском районе состоялась Открытая Академия «Территория женского счастья». Тема мероприятия: «Женщина – хранительница культурного кода семьи». Масштабный республиканский проект, реализуемый благотворительным фондом «Территория счастья», объединил жительниц района на нескольких площадках.
Работали лектории, консультационные зоны, выставки и мастер-классы. Программа охватила темы здоровья, красоты, семейного благополучия, личностного развития и профессионального роста. В числе лекторов была и автор проекта Каринэ Хабирова. Всего участниками мероприятия стали 480 человек.
Участницы обсудили вопросы лидерства, финансовой грамотности и стиля. Особое внимание было уделено поддержке семей участников СВО. На одной из площадок прошло практическое занятие с клиническим психологом по принятию перемен и преодолению утраты. Насыщенной была и культурная программа: гостей познакомили с народными художественными промыслами, традиционной вышивкой и национальной кухней.
В течение дня проходили мастер-классы по макияжу, причёскам, уходу за кожей и волосами, а также индивидуальные консультации мастеров индустрии красоты. Финальным аккордом стала торжественная часть и концертная программа с участием народного артиста республики ZAINETDINа. Отметим, мероприятия Открытой Академии реализуются при поддержке Фонда грантов Главы Башкортостана.