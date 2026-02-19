«Территория женского счастья» посетила Мишкинский район

В Мишкинском районе состоялась Открытая Академия «Территория женского счастья». Тема мероприятия: «Женщина – хранительница культурного кода семьи». Масштабный республиканский проект, реализуемый благотворительным фондом «Территория счастья», объединил жительниц района на нескольких площадках.

Работали лектории, консультационные зоны, выставки и мастер-классы. Программа охватила темы здоровья, красоты, семейного благополучия, личностного развития и профессионального роста. В числе лекторов была и автор проекта Каринэ Хабирова. Всего участниками мероприятия стали 480 человек.

Счастье не должно быть завтра, не должно быть вчера, оно должно быть здесь и сейчас. Это самое важное, что пытается донести команда, но такого универсального рецепта, наверно, для каждой женщины его не существует, так как мы все разные, и, соответственно, для нас для всех нужен разный рецепт. Поэтому, женщина, когда приходит сюда, смысл в том, чтобы она смогла сама для себя сделать этот универсальный рецепт, который нужен именно ей, подобрать те сферы, в которых ей не хватает гармоничного ощущения счастья внутри себя.

Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья»
Участницы обсудили вопросы лидерства, финансовой грамотности и стиля. Особое внимание было уделено поддержке семей участников СВО. На одной из площадок прошло практическое занятие с клиническим психологом по принятию перемен и преодолению утраты. Насыщенной была и культурная программа: гостей познакомили с народными художественными промыслами, традиционной вышивкой и национальной кухней.

В течение дня проходили мастер-классы по макияжу, причёскам, уходу за кожей и волосами, а также индивидуальные консультации мастеров индустрии красоты. Финальным аккордом стала торжественная часть и концертная программа с участием народного артиста республики ZAINETDINа. Отметим, мероприятия Открытой Академии реализуются при поддержке Фонда грантов Главы Башкортостана.

