«Территория женского счастья» посетила Мишкинский район

Счастье не должно быть завтра, не должно быть вчера, оно должно быть здесь и сейчас. Это самое важное, что пытается донести команда, но такого универсального рецепта, наверно, для каждой женщины его не существует, так как мы все разные, и, соответственно, для нас для всех нужен разный рецепт. Поэтому, женщина, когда приходит сюда, смысл в том, чтобы она смогла сама для себя сделать этот универсальный рецепт, который нужен именно ей, подобрать те сферы, в которых ей не хватает гармоничного ощущения счастья внутри себя.

Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья»