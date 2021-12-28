Педагоги из Башкортостана стали победителями Всероссийского мастер-класса учителей родных языков

Учителя Башкортостана признаны лучшими в стране. Объявлены победители финального этапа Всероссийского мастер-класса учителей родного, в том числе русского языка.
Министр образования и науки республики Айбулат Хажин вручил Почетные грамоты четырем педагогам – учителю башкирского языка Уфимской школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева Фанилю Фатхитдинову, учителю башкирского языка ишимбайской школы №14 Венере Аюповой, учителю башкирского языка школы им. Героя Советского Союза Пикунова в Уфимском районе Тансулпан Сафетдиновой и учителю русского языка гимназии №5 в Давлеканово Наталье Кабаниной.
Финал Всероссийского мастер-класса учителей родного, в том числе русского, языка прошел 21-22 декабря в Москве. Профессиональные состязания помогают обмениваться опытом, а также знакомить с новаторскими подходами к развитию языковой культуры обучающихся. В этом году на участие в мастер-классе заявились 519 учителей и воспитателей из 42 субъектов России. На финальный этап конкурса пригласили 40 педагогов, которые презентовали мастер-классы, передовые учебно-методические разработки, демонстрировали на подиуме национальные костюмы и приняли участие в круглом столе по вопросам этнокультурного образования.