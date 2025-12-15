Работы телеканала БСТ стали лауреатами Всероссийского фестиваля «Незримое кино»

5-6 декабря в Челябинске завершился II Всероссийский инклюзивный кинофестиваль «Незримое кино». В этом году в программную дирекцию фестиваля поступило более 400 заявок из разных регионов России и 8 стран.
В шорт лист фестиваля вышли 60 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и др.
Три работы АО ТРК «Башкортостан» стали лауреатами в номинации «Телевизионные форматы – профессионалы».
Документальная работа «От улыбки станет всем светлей» о священнике Сергее Бакланове(26 мин.) режиссера Ирины Минигалеевой стала лауреатом 3 степени.
Авторский фильм Алии Тагировой «Простые истории: жить, работать, любить. Феля и Маша» (27 мин.) о сосбаке-поводыре заняла 2 место .
Также 2 место получил фильм «Другие люди» документального социального проекта «Ради добра» (14 мин.), который каждую неделю идет в программе «Салям» на БСТ. Посмотреть эту главу вы можете по ссылке с https://vkvideo.ru/video-222598015_456239128?t=31s
На фестивале автор сценария фильма «Ради добра. Другие люди» Зухра Владимирова рассказала зрителям о истории создания проекта
«Наша история была о трех людях, которым на первый взгляд самим нужна помощь, а они помогают другим. Это учитель физкультуры из гимназии 82 Артем Шангуров, семейная пара Чурагуловых и автоволонтер Уфимского хосписа Земфира Сулейманова. Спасибо Фонду грантов Главы Республики Башкортостан, нашей команде, которая сумела за 15 минут показать и передать многое о людях, чьи возможности безграничны. Каждый из нас стал лучше и начал больше ценить жизнь и делать добрые дела»
Всероссийский инклюзивный кинофестиваль «Незримое кино» вошёл в ТОП-100 лучших проектов Премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей».