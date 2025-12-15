Работы телеканала БСТ стали лауреатами Всероссийского фестиваля «Незримое кино»

5-6 декабря в Челябинске завершился II Всероссийский инклюзивный кинофестиваль «Незримое кино». В этом году в программную дирекцию фестиваля поступило более 400 заявок из разных регионов России и 8 стран.

Также 2 место получил фильм «Другие люди» документального социального проекта «Ради добра» (14 мин.), который каждую неделю идет в программе «Салям» на БСТ. Посмотреть эту главу вы можете по ссылке с https://vkvideo.ru/video-222598015_456239128?t=31s

«Наша история была о трех людях, которым на первый взгляд самим нужна помощь, а они помогают другим. Это учитель физкультуры из гимназии 82 Артем Шангуров, семейная пара Чурагуловых и автоволонтер Уфимского хосписа Земфира Сулейманова. Спасибо Фонду грантов Главы Республики Башкортостан, нашей команде, которая сумела за 15 минут показать и передать многое о людях, чьи возможности безграничны. Каждый из нас стал лучше и начал больше ценить жизнь и делать добрые дела»