Мировые рекорды и спасенные жизни: о героях уходящего года из Башкирии

Бывают такие люди, чьи поступки становятся нерукотворными монументами. И монументы эти они строят из самоотверженности, неимоверной силы духа и любви. За каждым подвигом героев нашего сюжета обязательно стоит это чувство. Любовь порой толкает нас на удивительные вещи. Кто-то ради семьи покоряет 8-тысячную гору на руках, а кто-то настолько влюблён в природу, что готов провести с ней наедине 109 дней, пройдя весь Урал. А еще есть любовь к своему любимому делу и к своей Родине. И нашей героине это чувство помогло побороть не только соперниц, но и огромную несправедливость. О тех, кто прославляет республику и кем точно можно гордиться.
Это на грани человеческих возможностей. Но он привык побеждать в неравной схватке со смертью. Рустам Набиев первым в мире покорил вершину Манаслу на одних руках. Изрезанные острыми камнями кисти и стертые до крови плечи тянули вслед за лавиной вниз. Но он лишь сильнее сжимал в кулаке ледоруб, которым сделал 105 тысяч ударов ради того, чтобы победить свои ограничения.
О написанном перед восхождением завещании Рустам расскажет уже только после. Как и о страхе высоты, головных болях от нехватки кислорода из-за предельно низкого давления и о внутренней борьбе с самим с собой. Самое ценное его приобретение – супруга, дети – все это время были рядом. Их фотографии, развешенные в палатке, призывали не сдаваться. За помощью Рустам обратился лишь однажды, и то лишь мысленно он воззвал к маме: «Помоги». Именно ее снимок был в кармане у сердца на протяжении всего маршрута. Именно ей Рустам и посвятил свою новую высоту.
Проиграть такому сопернику не стыдно. Тем более, когда перед тобой семикратная чемпионка мира по шашкам. В 2021 году Тамара Тансыккужина вновь одержала победу. В этот раз нашей землячке предстояло бороться не только с сильной соперницей, но и с политическим давлением. Прямо во время матча за звание чемпионки мира между Тансыккужиной и полячкой Садовской со стола убирают российский флаг. Это даже не судья, а просто один из организаторов, как позже выяснилось, по звонку из ВАДА решается на такой шаг. Это была четвертая партия. В тот день Тансыккужина уступила сопернице со счетом 0:12. Инцидент выбил из колеи, но мировая королева шашек лишь обозлилась – победители не сдаются.
Даже по одному цветку от каждого, и в руках уже пышный букет из 25 роз. Ровно для стольких детей Ирина и Вахит стали мамой и папой. Но много лет назад этому семейному счастью предшествовала трагедия. Во время тяжелых родов Ирина потеряла ребёнка.
Душевную пустоту в итоге заполнил сын, но не кровный. У Ирины уже было трое своих детей, но именно приемный ребёнок проявил в ней настоящую тягу к материнству. Позже под опеку Валиевы-Вервельские взяли еще одного мальчика, потом девочку, потом снова мальчика, и так их семья доросла до одной из самых больших в республике. В этом году супругов наградили медалью «Родительская доблесть».
«Карты Урала, спутниковый трекер, через который я общался с людьми…» А еще палатка, спальник, аптечка и масса разных мелочей. С этим рюкзаком Олег Чегодаев прошёл 3183 километра. За 109 дней, говорит путешественник, он съел примерно 100 килограммов сублимированного мяса, круп и других продуктов. Пока в одиночку прошел весь Урал – а это впервые в истории – он износил 8 пар обуви.
Который не всегда безопасен. Путешественник семь раз встречался с медведями, однажды хищник был всего в полутора метрах. Но всё обошлось. Газовые баллончики и отпугивающие фальшфейеры, которые были с собой, применять не пришлось. Олег не охотится, не рыбачит, впрочем, как и не жжет костры. По его словам, отдых на природе не должен оставлять следов.
Не чувствовала ни рук, ни ног, ведь провалилась в ледяную воду. Это произошло примерно в середине ноября в парке Якутова. Семилетняя Яна из любопытства вышла на озеро, но лед оказался хрупким. Одним из первых крики ребенка о помощи услышал Денис Наумчик, который прогуливался с семьей.
Лёд ломался, поэтому одной рукой приходилось держать девочку, а другой грести к берегу. Он даже не успел понять, что холодная вода могла потащить обоих ко дну. Спасенную Яну супруги в итоге забрали домой, чтобы отогреть. Вызвали скорую, а к тому моменту нашлась и мама ребенка. Спасителя она благодарила сквозь слезы.
Поступкам наших героев соразмерна лишь их скромность. Прыжок Дениса в ледяную воду – это зов настоящего родителя: нет ничего важнее жизни ребенка. А чужих детей для умеющих любить не бывает. На этом Валиевы-Вервельские и построили свой дом, ставший крепостью для тех, кого судьба лишила теплоты самых близких. Рустам и Олег войдут в историю как авторы мировых рекордов. Но вершины они покоряли не ради славы: их победы – как символ веры в неограниченность своих возможностей. А семикратный титул чемпионки мира Тамары Михайловны – призыв побеждать, даже если весь мир против тебя.