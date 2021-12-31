Мировые рекорды и спасенные жизни: о героях уходящего года из Башкирии

Бывают такие люди, чьи поступки становятся нерукотворными монументами. И монументы эти они строят из самоотверженности, неимоверной силы духа и любви. За каждым подвигом героев нашего сюжета обязательно стоит это чувство. Любовь порой толкает нас на удивительные вещи. Кто-то ради семьи покоряет 8-тысячную гору на руках, а кто-то настолько влюблён в природу, что готов провести с ней наедине 109 дней, пройдя весь Урал. А еще есть любовь к своему любимому делу и к своей Родине. И нашей героине это чувство помогло побороть не только соперниц, но и огромную несправедливость. О тех, кто прославляет республику и кем точно можно гордиться.

Это на грани человеческих возможностей. Но он привык побеждать в неравной схватке со смертью. Рустам Набиев первым в мире покорил вершину Манаслу на одних руках. Изрезанные острыми камнями кисти и стертые до крови плечи тянули вслед за лавиной вниз. Но он лишь сильнее сжимал в кулаке ледоруб, которым сделал 105 тысяч ударов ради того, чтобы победить свои ограничения.

Был страх, что я не взойду. Но это был страх больше, наверное, перед собой, а так как это восьмитысячник, так как это «зона смерти», конечно, был страх в какой-то мере, где-то глубоко в подсознании, что что-то может так случиться, что я не смогу вернуться обратно. Рустам Набиев

О написанном перед восхождением завещании Рустам расскажет уже только после. Как и о страхе высоты, головных болях от нехватки кислорода из-за предельно низкого давления и о внутренней борьбе с самим с собой. Самое ценное его приобретение – супруга, дети – все это время были рядом. Их фотографии, развешенные в палатке, призывали не сдаваться. За помощью Рустам обратился лишь однажды, и то лишь мысленно он воззвал к маме: «Помоги». Именно ее снимок был в кармане у сердца на протяжении всего маршрута. Именно ей Рустам и посвятил свою новую высоту.

Проиграть такому сопернику не стыдно. Тем более, когда перед тобой семикратная чемпионка мира по шашкам. В 2021 году Тамара Тансыккужина вновь одержала победу. В этот раз нашей землячке предстояло бороться не только с сильной соперницей, но и с политическим давлением. Прямо во время матча за звание чемпионки мира между Тансыккужиной и полячкой Садовской со стола убирают российский флаг. Это даже не судья, а просто один из организаторов, как позже выяснилось, по звонку из ВАДА решается на такой шаг. Это была четвертая партия. В тот день Тансыккужина уступила сопернице со счетом 0:12. Инцидент выбил из колеи, но мировая королева шашек лишь обозлилась – победители не сдаются.

Во-первых, это мне добавило спортивной злости, я потом на следующий день тоже выиграла. Во-вторых, оно повлияло и на мою соперницу. Потому что она оказалась в непривычной для себя ситуации тоже. Тамара Тансыккужина, семикратная чемпионка мира по международным шашкам

Даже по одному цветку от каждого, и в руках уже пышный букет из 25 роз. Ровно для стольких детей Ирина и Вахит стали мамой и папой. Но много лет назад этому семейному счастью предшествовала трагедия. Во время тяжелых родов Ирина потеряла ребёнка.

Вот в тот момент я мужу предложила взять грудного ребенка, чтобы вот эту часть депрессии перекрыть, у меня внутри село такое вот, что мне нужен ребенок, что я себя могу успокоить только этим, любого ребенка. Ирина Валиева-Вервельская

Душевную пустоту в итоге заполнил сын, но не кровный. У Ирины уже было трое своих детей, но именно приемный ребёнок проявил в ней настоящую тягу к материнству. Позже под опеку Валиевы-Вервельские взяли еще одного мальчика, потом девочку, потом снова мальчика, и так их семья доросла до одной из самых больших в республике. В этом году супругов наградили медалью «Родительская доблесть».

«Карты Урала, спутниковый трекер, через который я общался с людьми…» А еще палатка, спальник, аптечка и масса разных мелочей. С этим рюкзаком Олег Чегодаев прошёл 3183 километра. За 109 дней, говорит путешественник, он съел примерно 100 килограммов сублимированного мяса, круп и других продуктов. Пока в одиночку прошел весь Урал – а это впервые в истории – он износил 8 пар обуви.

Сейчас делаю многосерийный фильм, потом будет, я думаю, книга большая, посвященная всему Уралу, с фотографиями, воспоминаниями, картами. Именно это была главная цель – не поставить рекорд, а показать людям Урал. Олег Чегодаев, путешественник

Который не всегда безопасен. Путешественник семь раз встречался с медведями, однажды хищник был всего в полутора метрах. Но всё обошлось. Газовые баллончики и отпугивающие фальшфейеры, которые были с собой, применять не пришлось. Олег не охотится, не рыбачит, впрочем, как и не жжет костры. По его словам, отдых на природе не должен оставлять следов.

Не чувствовала ни рук, ни ног, ведь провалилась в ледяную воду. Это произошло примерно в середине ноября в парке Якутова. Семилетняя Яна из любопытства вышла на озеро, но лед оказался хрупким. Одним из первых крики ребенка о помощи услышал Денис Наумчик, который прогуливался с семьей.

Человеческий инстинкт, видишь, когда ребенок в воде, и эта опасная ситуация, которая может привести к смерти. На автомате, я сам отец четверых детей, побежал. Денис Наумчик

Лёд ломался, поэтому одной рукой приходилось держать девочку, а другой грести к берегу. Он даже не успел понять, что холодная вода могла потащить обоих ко дну. Спасенную Яну супруги в итоге забрали домой, чтобы отогреть. Вызвали скорую, а к тому моменту нашлась и мама ребенка. Спасителя она благодарила сквозь слезы.