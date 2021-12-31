Новые проекты и ключевые решения: 12 главных событий года для Башкирии

Когда мы подводим итоги года, мы понимаем, что наша жизнь уже не будет прежней благодаря начинаниям за последние 365 дней. И каждое из них по-своему уникально. Мы решили перелистать календарь и вспомнить 12 ключевых событий года в республике.

Несомненно, год выдался сложный, но жизнь в республике не стояла на месте. Несмотря на массу запретов, было и много начинаний, новых законов, подписанных соглашений и принятых ключевых решений.

ЯНВАРЬ

Реформа образования обсуждалась чаще других тем. Башкирским вузам предложили объединиться и сотрудничать вместе с коллективом Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. В итоге в него вошли шесть университетов, три научных учреждения и 20 организаций реального сектора экономики республики. К 2024 году он должен дать первые практические результаты.

ФЕВРАЛЬ

Февраль запомнился победой гражданских активистов по защите туристических маршрутов. Это история возле хребта Инзерские зубчатки, где вырубали деревья. После общественного обсуждения Государственное Собрание приняло норму, которая придает особый статус тропам и запрещает вредить их естественному виду.

МАРТ

В марте геопарк «Торатау» из Башкортостана стал единственным из России, который вошел в итоговый мировой список кандидатов на включение в глобальную сеть ЮНЕСКО. Заявка подавалась в ноябре 2020 года, из сотен претендентов со всей планеты отобрали всего 16. Он представляет научную, историческую и природную ценность. Возраст имеющихся здесь пород – от 1 млрд до 250 млн лет.

АПРЕЛЬ

Весенний паводок назвали в Башкортостане беспрецедентным. Аномально высокая температура воздуха спровоцировала резкое таяние снега. По данным Госкомитета республики по ЧС, в зону подтопления попали около 300 жилых и садовых домов, более 2 тысяч придомовых территорий и садовых участков. С бедой боролись всем миром.

МАЙ

В мае в Уфе открыли Музей полярников имени Валериана Альбанова – уроженца Башкортостана, легендарного исследователя Арктики. Он совершил невероятный по трудности ледовый поход и сумел сохранить и доставить копию судового журнала с двухгодичными наблюдениями во время рейда. Экспозиция музея общей площадью более 300 кв. м. Представлено около 200 экспонатов

ИЮНЬ

В июне сенсацией назвали прорыв Башкортостана в Национальном рейтинге состояния инвестклимата. По этому показателю республика впервые вошла в пятёрку лидеров среди регионов страны. Такой результат оценил и президент России Владимир Путин, который выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума и отметил, что результат заслуженный.

ИЮЛЬ

Июль отметился масштабной выставкой достижений Башкортостана в области авиамашиностроения. БАС-200 стал первым в истории беспилотным участником летной программы АвиаМАКСа. Аппарат может летать до 430 км, полезная нагрузка – до 400 кг. Авиастроение Башкортостана – это 8 республиканских предприятий, которые входят в госкорпорацию «Ростех». Поэтому практически в каждом самолёте, представленном на авиасалоне МАКС-2021, есть деталь или узел, сделанные в нашем регионе.

АВГУСТ

В августе Башкортостан принял финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы», участниками которого стали более 1800 человек – победителей региональных этапов из 76 субъектов страны. Он стал крупнейшим по количеству компетенций в истории движения – более 105. Оборудование передали в колледжи, создав до 200 новых и современных мастерских.

СЕНТЯБРЬ

С 17 по 19 сентября в Башкортостане проходили выборы в Госдуму, а также дополнительное голосование за депутатов Госсобрания республики и местных представительных органов власти. Башкортостан вновь показал высокую избирательную культуру. За три дня в регионе проголосовали более 70 процентов граждан, имеющих такое право.

ОКТЯБРЬ

В октябре в Уфе определились, как будут ремонтировать памятник Салавату Юлаеву. Коррозия, ржавчина, птицы, свившие гнезда – все это стало уже частью статуи национального героя, которую установили 54 года назад, и с тех пор ни разу не было капитальной реконструкции. Ориентировочно она начнется в мае следующего года. Что снимут с постамента, а ремонтировать будут рядом.

НОЯБРЬ

В ноябре на территории Баймакского района и Сибая установили карантин по нодулярному дерматиту крупного рогатого скота. За 10-14 дней одно больное животное может заразить всё поголовье. Инфицированных животных изъяли, их владельцам перечислили выплаты. Также в Башкортостане в этом месяце принимались меры для нераспространения птичьего гриппа, который фиксировался в соседних регионах. В республике его выявили в Тумазах и Благоварском районе.

ДЕКАБРЬ