Рокеры, реставраторы и спасатели: закадровая жизнь работников БСТ

2021 год стал юбилейным для телеканала БСТ, который в ноябре отпраздновал свое 20-летие. Подводя итоги года, расскажем вам о наших коллегах, ведь многие из них не те, кем кажутся. За строгим костюмом могут прятаться рокерские шипы, а дома – мастерская по реставрации старинной мебели. Кто-то после работы покоряет вершины, другие спасают тех, кто даже не может сделать и шагу. Чем вдохновляются работники телевидения, выходя из студии и редакции?
Вряд ли непосвящённый зритель догадается о роковом увлечении этой девушки с собранным пучком и сдержанным макияжем в студии главного телеканала республики. Низкую ноту Гузель Ахметьярова взяла ещё в детстве. Занималась вокалом, по образованию и вовсе – оперная певица.
Кстати, именно благодаря музыке она и попала на БСТ. История как в кино. Учась в училище искусств, будущая ведущая работала официанткой. Один из посетителей услышал необычный голос и пригласил Гузель на кастинг в телецентр.
Биография бывшей коллеги сложилась наоборот. Одна из тем специального репортажа затянула настолько, что пришлось увольняться. Браться за старое Юлия Нигматуллина пока планирует, только если это касается реставрации антиквариата.
Впрочем, можно сказать, Юлия так и осталась журналистом. Просто теперь у неё совсем иные герои сюжетов. Нельзя сказать, что без души. У каждого – своя история, которую, как говорит начинающая реставратор, предметы рассказывают ей сами.
Не зря всё-таки ребёнок телевизионщицы. Но пока акцент в жизни дочери руководителя спортивной редакции новостей тоже спортивный. Увлечение гимнастикой и плаванием у Розы Хабибуллиной появилось после рождения малютки. Причём кроха сама уже тренер для своей мамы. Пока, правда, никаких указаний, только роль утяжелителя.
Интересное с полезным или работу и хобби совмещают и те, кто обычно за кадром. То ли по наитию, то ли по примеру папы и дедушки, которые были фотографами, Булат Садриев взял когда-то в руки камеру. Теперь смотрит свысока, но только когда запускает в небо коптер. На котором, кстати, не прочь улететь ближе к звёздам. В этом году он получил удостоверение члена Башкирского отделения Федерации космонавтики России.
Уйти в себя помогает и хайкинг, проще – поход в горы. На тропу путешествий по башкирским высотам Айнур Гибадуллин ступил ещё в детстве, папа брал в походы по тайге. В этом году вместе с коллегами диктор новостей на БСТ поднялся к Инзерским зубчаткам. На вершине оставили памятную табличку. Юбилей и новая высота Башкирского спутникового телевидения.
Зимой и правда может случиться сказка наяву. Особенно аккурат после новогодних праздников. Подарок корреспондента русской редакции Артура Шамсутдинова ждал не под ёлкой, а в сугробе. На обочине кто-то жалобно скулил. Пса было решено спасать. Собака огрызалась скорее даже не из-за того, что не знала посторонних ей людей. У животного были переломаны лапы, видимо, кто-то сбил и оставил умирать.
Больного пса с коллегой будущий хозяин питомца долго пытался аккуратно загрузить в машину, чтобы отвезти в ветклинику.
Теперь Грей действительно стал членом семьи и уже сам защищает хозяина. Например, от незнакомой камеры.
Делить мир на чёрное и белое, как пёс с соответствующим окрасом, я, пожалуй, не буду. Для картины по ту сторону экрана нужна целая палитра, в которой есть и роковая дерзость, и в то же время сочувствие беззащитному. Тяга к немного потёртой истории и новым покорениям высот. Портрет новостийщика рисует каждый сам, я лишь показала, что может быть на кончике кисти журналиста.