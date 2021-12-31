Рокеры, реставраторы и спасатели: закадровая жизнь работников БСТ

2021 год стал юбилейным для телеканала БСТ, который в ноябре отпраздновал свое 20-летие. Подводя итоги года, расскажем вам о наших коллегах, ведь многие из них не те, кем кажутся. За строгим костюмом могут прятаться рокерские шипы, а дома – мастерская по реставрации старинной мебели. Кто-то после работы покоряет вершины, другие спасают тех, кто даже не может сделать и шагу. Чем вдохновляются работники телевидения, выходя из студии и редакции?

Вряд ли непосвящённый зритель догадается о роковом увлечении этой девушки с собранным пучком и сдержанным макияжем в студии главного телеканала республики. Низкую ноту Гузель Ахметьярова взяла ещё в детстве. Занималась вокалом, по образованию и вовсе – оперная певица.

Когда мы в студии новостей, мы общаемся с бездушной камерой. А когда ты на сцене, ты напрямую видишь своего зрителя, слушателя, происходит невероятный энергообмен. Ни один прямой эфир не заменит ощущения во время концерта, особенно рок-концерта – это взрыв. Гузель Ахметьярова, телеведущая

Кстати, именно благодаря музыке она и попала на БСТ. История как в кино. Учась в училище искусств, будущая ведущая работала официанткой. Один из посетителей услышал необычный голос и пригласил Гузель на кастинг в телецентр.

Биография бывшей коллеги сложилась наоборот. Одна из тем специального репортажа затянула настолько, что пришлось увольняться. Браться за старое Юлия Нигматуллина пока планирует, только если это касается реставрации антиквариата.

Работать руками я всегда хотела. Когда я приехала снимать материал про реставраторов, я поняла, что мне это нравится. Все эти стружечки, опилочки, запах дерева, особенно старинного дерева. Когда я попала в мастерскую, я поняла, что вернусь. На какой-нибудь мастер-класс. Ну, и не думала, что затянет настолько. Я просидела целый день, счищая это покрытие, и он пролетел просто как полчаса. Юлия Нигматуллина

Впрочем, можно сказать, Юлия так и осталась журналистом. Просто теперь у неё совсем иные герои сюжетов. Нельзя сказать, что без души. У каждого – своя история, которую, как говорит начинающая реставратор, предметы рассказывают ей сами.

Реставрировала буфет. Когда счищала покрытие, почувствовала запах, причём этот запах был не сразу, он появился, именно когда я начала счищать покрытие, запах мыла, советского мыла. Достаю ящик, и там где-то сзади в щели обнаружилась бумажечка-талончик «Мыло туалетное 1991 год». Мои догадки оказались верны – в этом буфете хранили мыло. Юлия Нигматуллина

Не зря всё-таки ребёнок телевизионщицы. Но пока акцент в жизни дочери руководителя спортивной редакции новостей тоже спортивный. Увлечение гимнастикой и плаванием у Розы Хабибуллиной появилось после рождения малютки. Причём кроха сама уже тренер для своей мамы. Пока, правда, никаких указаний, только роль утяжелителя.

У меня нет профессионального спортивного прошлого, но я беременной ездила болеть за спортсменов, так что она уже в утробе это прочувствовала. Гимнастику делает, ну и я вместе с ней. Ей интересно и мне полезно. Роза Хабибуллина, руководитель отдела спорта редакции новостей

Интересное с полезным или работу и хобби совмещают и те, кто обычно за кадром. То ли по наитию, то ли по примеру папы и дедушки, которые были фотографами, Булат Садриев взял когда-то в руки камеру. Теперь смотрит свысока, но только когда запускает в небо коптер. На котором, кстати, не прочь улететь ближе к звёздам. В этом году он получил удостоверение члена Башкирского отделения Федерации космонавтики России.

Я с детства рисую ракеты. У меня отец служил на Байконуре. Булат Садриев, оператор

Уйти в себя помогает и хайкинг, проще – поход в горы. На тропу путешествий по башкирским высотам Айнур Гибадуллин ступил ещё в детстве, папа брал в походы по тайге. В этом году вместе с коллегами диктор новостей на БСТ поднялся к Инзерским зубчаткам. На вершине оставили памятную табличку. Юбилей и новая высота Башкирского спутникового телевидения.

Рад, что принял участие в установке памятной доски в честь 20-летия БСТ. Я очень счастлив оказаться в этой зимней сказке. Айнур Гибадуллин, телеведущий

Зимой и правда может случиться сказка наяву. Особенно аккурат после новогодних праздников. Подарок корреспондента русской редакции Артура Шамсутдинова ждал не под ёлкой, а в сугробе. На обочине кто-то жалобно скулил. Пса было решено спасать. Собака огрызалась скорее даже не из-за того, что не знала посторонних ей людей. У животного были переломаны лапы, видимо, кто-то сбил и оставил умирать.

Огрызался, первые полтора часа мы никак не могли к нему подобраться. Я уже подъехала потом, когда Артур написал в рабочий чат. Кинулась к нему с шарфом, чтобы завязать ему пасть, и потом уже ребята связали окончательно. – Страшно, наверное, было? – Вообще на тот момент уже так замёрзла, что было всё равно: ну, укусит – укусит. Была зима, намного холоднее погода, чем сейчас. Анастасия Ильчибаева, корреспондент

Больного пса с коллегой будущий хозяин питомца долго пытался аккуратно загрузить в машину, чтобы отвезти в ветклинику.

Прижался ко мне, голову на плечо положил, а я не знаю даже, что делать. Кое-как его уложили. Артур Шамсутдинов, корреспондент

Так что у Артура с ним связь образовалась с самого начала. Он молодец, что забрал его себе, мы долго не могли найти новых хозяев. Сейчас уже одевается в цвет шерсти Грея, сроднились. Анастасия Ильчибаева, корреспондент

Теперь Грей действительно стал членом семьи и уже сам защищает хозяина. Например, от незнакомой камеры.