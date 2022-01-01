Огненное лето – 2021: какой ущерб нанесла аномальная жара Башкирии

Для аграриев минувший год стал экономически невыгодным. Катастрофа – не иначе. Именно так называли фермеры Башкортостана небывалую засуху. Пострадало более 600 тысяч гектаров земли – это почти 860 тысяч футбольных полей. Ущерб оценивается в десятки миллиардов рублей. Но беда этим летом пришла не одна. Жара уничтожила не только посевы, но и леса. Почти 450 пожаров по всей республике. Еще в памяти жаркое лето-2010, но даже тогда огонь не свирепствовал настолько сильно. Башкирской природе досталось: многие реки и озера либо обмелели, либо пересохли. Как республика пережила это аномальное лето и может ли ситуация повториться в следующем году?
Громогласный и строгий обычно к чужакам пёс нас, и в правду, принял тепло. Как и сама хозяйка дома. Может быть, потому что летом он нас видел здесь часто. Разиля Ямалетдинова добровольно отдала свой дом под штаб и приют огнеборцам. В молодости она сама не раз вместе с детьми тушила лесные пожары. Старенькую летнюю кухню, на которой за сутки по нескольку раз кормили около сотни человек, оказывается, незадолго до пожара собирались разобрать. Не успели. Сейчас здесь, кажется, непривычно тихо. А во время лесных пожаров двор ни минуты не пустовал, как и стол.
Понять, что стоит за цифрами в ежедневных сводках о новых очагах возгорания, можно было с воздуха. Горела вся республика. От пожара пострадали более 15 тысяч гектаров леса. Сильнее всего огонь свирепствовал в Бурзянском, Белорецком, Зилаирском, Зианчуринском, Учалинском и Баймакском районах. Самая большая группировка сил МЧС и волонтеров была сосредоточена в Хайбуллинском. Там пожар бушевал на стыке трёх районов. Огонь загоняли в ловушку встречным палом, чтобы потоки ликвидировали друг друга.
А вот в Белорецком районе, рекордсмене по горящей площади, эту тактику было не применить. 68 очагов почти на 5 тысячах гектарах. И это при том, что подобраться к ним было практически невозможно. Одновременно путь себе прокладывали и пожарные. Трактористы сутками не спали, чтобы среди густого леса и каменных валунов смогли проехать спасатели и волонтёры. Добровольцы прибывали не то что со всей республики – со всей страны. Выходцы из Башкортостана возвращались домой, чтобы вместе отстоять у огня родные земли.
Пока кто-то защищал лес от огня, другие способствовали его уничтожению.
Так часто фразу «побит температурный рекорд» в эфире наши дикторы, наверное, ещё никогда не произносили. Уже в мае в Башкортостане заявили о возможном введении ЧС, а аграрии измеряли расщелины в растрескавшейся от засухи земле. Пострадали все культуры. Даже неприхотливая кукуруза и устойчивый к засухе лён. Скотина осталась без корма, а фермеры без средств даже на оплату кредитов.
Урожая собрали почти в два раза меньше, чем в прошлом году. Возместить ущерб смогли аграрии, которые застраховали свои посевы. А это всего около 6 процентов фермеров. Правительству республики пришлось вводить меры господдержки.
До критического уровня опустились и главные водные артерии республики. Уровень реки Белой достиг самой минимальной отметки за всю историю наблюдений, а это более 130 лет. И это последствия не только палящего солнца, но и не слишком снежной зимы, обледеневшей почвы.
По температуре воздуха и по количеству выпавших осадков, говорят эксперты, сезон был засушливее, чем в 2010. И, к сожалению, по их прогнозам климат в наших краях будет меняться и дальше. Но на то, как мы переживём следующее лето, будет влиять день сегодняшний. Аграрии в полночь точно загадают побольше снега.