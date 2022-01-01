Огненное лето – 2021: какой ущерб нанесла аномальная жара Башкирии

Для аграриев минувший год стал экономически невыгодным. Катастрофа – не иначе. Именно так называли фермеры Башкортостана небывалую засуху. Пострадало более 600 тысяч гектаров земли – это почти 860 тысяч футбольных полей. Ущерб оценивается в десятки миллиардов рублей. Но беда этим летом пришла не одна. Жара уничтожила не только посевы, но и леса. Почти 450 пожаров по всей республике. Еще в памяти жаркое лето-2010, но даже тогда огонь не свирепствовал настолько сильно. Башкирской природе досталось: многие реки и озера либо обмелели, либо пересохли. Как республика пережила это аномальное лето и может ли ситуация повториться в следующем году?

Громогласный и строгий обычно к чужакам пёс нас, и в правду, принял тепло. Как и сама хозяйка дома. Может быть, потому что летом он нас видел здесь часто. Разиля Ямалетдинова добровольно отдала свой дом под штаб и приют огнеборцам. В молодости она сама не раз вместе с детьми тушила лесные пожары. Старенькую летнюю кухню, на которой за сутки по нескольку раз кормили около сотни человек, оказывается, незадолго до пожара собирались разобрать. Не успели. Сейчас здесь, кажется, непривычно тихо. А во время лесных пожаров двор ни минуты не пустовал, как и стол.

После пожара я, конечно, болела, ноги болели. Но все равно я довольна, что помогла людям, потому что это моя деревня. Разиля Ямалетдинова, жительница д. Урузбаево

Понять, что стоит за цифрами в ежедневных сводках о новых очагах возгорания, можно было с воздуха. Горела вся республика. От пожара пострадали более 15 тысяч гектаров леса. Сильнее всего огонь свирепствовал в Бурзянском, Белорецком, Зилаирском, Зианчуринском, Учалинском и Баймакском районах. Самая большая группировка сил МЧС и волонтеров была сосредоточена в Хайбуллинском. Там пожар бушевал на стыке трёх районов. Огонь загоняли в ловушку встречным палом, чтобы потоки ликвидировали друг друга.

А вот в Белорецком районе, рекордсмене по горящей площади, эту тактику было не применить. 68 очагов почти на 5 тысячах гектарах. И это при том, что подобраться к ним было практически невозможно. Одновременно путь себе прокладывали и пожарные. Трактористы сутками не спали, чтобы среди густого леса и каменных валунов смогли проехать спасатели и волонтёры. Добровольцы прибывали не то что со всей республики – со всей страны. Выходцы из Башкортостана возвращались домой, чтобы вместе отстоять у огня родные земли.

Весь район охватили пожары. Мы со Старого Сибая тоже не могли остаться в стороне. На двух машинах с волонтёрами прибыли на место тушения пожаров. Хотим внести хоть какую-то лепту в это благое дело. Сибай Утарбаев, волонтёр

Пока кто-то защищал лес от огня, другие способствовали его уничтожению.

Нашлись некоторые товарищи, которые не соблюдали нормы противопожарной безопасности: непотушенный окурок, движение транспортных средств без искрогасителей в сухих местах. Если стекло лежит, солнечные лучи фокусирует, происходит возгорание. Такая погода, которая сложилась, давала сухие грозы. Удар молнии в хвойное дерево – возникновение огня и распространение на лесные массивы. Раис Арсланов, начальник противопожарной службы Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС

Так часто фразу «побит температурный рекорд» в эфире наши дикторы, наверное, ещё никогда не произносили. Уже в мае в Башкортостане заявили о возможном введении ЧС, а аграрии измеряли расщелины в растрескавшейся от засухи земле. Пострадали все культуры. Даже неприхотливая кукуруза и устойчивый к засухе лён. Скотина осталась без корма, а фермеры без средств даже на оплату кредитов.

С такой сильной засухой мы ещё не сталкивались. Хотя уже, наверное, 10 лет кряду в Зауралье стоит засуха. Но как в этом году, чтобы она с апреля началась, такого ещё не было. У нас с апреля по август дождей нет. Ну, бывает местами тучи там чуть-чуть, тут чуть-чуть. Ну 2-3 секунды – это разве дождь. Гульнара Утяшева, глава крестьянско-фермерского хозяйства

Урожая собрали почти в два раза меньше, чем в прошлом году. Возместить ущерб смогли аграрии, которые застраховали свои посевы. А это всего около 6 процентов фермеров. Правительству республики пришлось вводить меры господдержки.

Первое – поддержка сельхозпредприятий, которые продают зерно. Мы уже выплатили. Вторая поддержка, новая – возмещение 50% затрат на приобретение кормов для животноводства. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

До критического уровня опустились и главные водные артерии республики. Уровень реки Белой достиг самой минимальной отметки за всю историю наблюдений, а это более 130 лет. И это последствия не только палящего солнца, но и не слишком снежной зимы, обледеневшей почвы.

Земля была промерзшей сильно, поэтому снег не мог растаять. Снеговая вода не вся ушла в землю, поэтому у нас и затопление было. Промерзание почвы было сильным. Вегетация началась очень рано. Произошло иссушение почвы очень быстро. Галина Зайцева, начальник отдела гидрологии Башгидрометцентра