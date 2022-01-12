В Башкирии ушёл из жизни 11-летний мальчик, который пострадал при пожаре

Госкомитет Башкирии по ЧС сообщил печальную новость. 11-летний мальчик, который пострадал при пожаре в Иглино, скончался ночью 12 января.

Напомним, сам пожар произошёл ещё 3 января глубокой ночью. Огнём охватило двухэтажный дом многодетной семьи по улице Мелиораторов. В момент возгорания в помещении находился лишь 11-летний мальчик. Его эвакуировали очевидцы.

За жизнь ребёнка долго боролись врачи. Медики диагностировали у несчастного 85% поражения тела. К сожалению, спасти мальчика не удалось.

Известно, что дом принадлежит матери и трём сыновьям. Прокуратура и следственный комитет проводят проверку по факту произошедшего. Причины и обстоятельства пожара предстоит выяснить.